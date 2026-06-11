Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
4a93fb4a7a993df49330097ae338940059db4365w_305b714789
Escena

Anuncia Maná gira internacional 'Vivir Sin Aire Tour'

De acuerdo con la información oficial, el repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de sus cuatro décadas de trayectoria musical.

  • 11
  • Junio
    2026

La banda mexicana Maná anunció su regreso a la Ciudad de México con un concierto programado para el próximo 17 de diciembre, como parte de su gira internacional Vivir Sin Aire Tour, que recorrerá diversos países de América Latina durante los últimos meses de 2026.

El grupo encabezado por Fher Olvera confirmó que la presentación se realizará en la capital del país y marcará el cierre de una serie de espectáculos que incluirán paradas en Colombia, Perú, Chile y Argentina.

El anuncio fue realizado horas antes de que la agrupación participe en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, celebrada en Ciudad de México.

Prometen un espectáculo renovado

Los integrantes de la banda adelantaron que el público encontrará una producción distinta a la presentada en giras anteriores, con un montaje diseñado especialmente para esta nueva etapa de conciertos.

Fher Olvera señaló que el cierre de la gira en México tendrá un significado especial para la agrupación debido al vínculo que mantienen con su país de origen después de recorrer diversos escenarios internacionales.

De acuerdo con la información difundida por el grupo, el repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de sus cuatro décadas de trayectoria musical.

Una carrera marcada por éxitos internacionales

Fundada en 1986, Maná se ha consolidado como una de las bandas de rock en español más exitosas de la historia. Su catálogo incluye canciones que han trascendido generaciones, entre ellas “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Mariposa Traicionera” y “Oye Mi Amor”.

Precisamente esta última canción volvió recientemente a los reflectores tras el lanzamiento de una nueva versión junto a la cantante británica Dua Lipa, incluida en una producción grabada durante una serie de presentaciones en México.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

La venta anticipada comenzará el próximo 17 de junio, mientras que la venta general estará disponible a partir del 18 de junio.

Antes de su presentación en México, la gira Vivir Sin Aire Tour visitará Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, para concluir en territorio mexicano con uno de los conciertos más importantes de la agrupación en los últimos años.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_06_13_T145940_978_aa497a7bef
Amy Adams rechazó sketch explícito en 'SNL' para cuidar su imagen
EH_UNA_FOTO_2026_06_13_T143512_791_57e1a93071
Domingo destaca trabajo con Spielberg en 'Día de la Revelación'
45_H5_8d8eb9b01c
Nueva Jersey inaugura museo dedicado a Bruce Springsteen
publicidad

Últimas Noticias

IMG_4605_bf387d3b2d
Obras pluviales no se ven pero ayudan mucho a la ciudad
IMG_4639_4a533c4dc3
Muere adulto mayor en accidente en la carretera Monclova
84dad335_bb8d_43a7_ac53_973cd1e81c17_0f4f83573c
Suspenden bar durante revisión en el Centro Histórico de Saltillo
publicidad

Más Vistas

escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
publicidad
×