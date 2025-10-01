Cerrar X
Escena

Anuncian documental y serie de la vida de Rocío Dúrcal

Estas producciones se suman al anuncio, en septiembre de 2024, de una película sobre la vida de Dúrcal que saldrá dos décadas después de su muerte

  • 01
  • Octubre
    2025

La productora española Buendía Estudios anunció este miércoles que alista un documental y una serie sobre la cantante Rocío Dúrcal, nacida en España, junto a la firma Sony Music México, lo que se suma a una película anunciada el año pasado.

"Buendía Estudios y Sony Music México nos unimos en un gran proyecto dedicado a Rocío Dúrcal", reveló la productora en sus redes sociales.

El anuncio ocurrió primero durante un panel en el Iberseries & Platino Industria, que se denomina como la "mayor cita industrial del audiovisual iberoamericano", en Madrid.

"Hemos anunciado el desarrollo y la producción de una serie de ficción y una serie documental dedicado a Rocío Dúrcal: un icono que trasciende generaciones", concluyó Buendía Estudios sin más detalles.

Estas producciones se suman al anuncio, en septiembre de 2024, de una película sobre la vida de Dúrcal que saldrá dos décadas después de su muerte y explorará su carrera musical, su impacto en la música latina y su relación con el género regional mexicano.

En ese entonces Sony Music Vision, Sony Music México y Dean Altit, de Altit Media Group, destacaron que la producción "rescatará su extraordinaria carrera, su impacto en la música latina y el papel que desempeñó en la popularización de las rancheras y los boleros".

Dúrcal (1944-2006) comenzó su carrera en España, pero en Latinoamérica se le conoce por su carrera en México, donde interpretó éxitos compuestos por el fallecido cantautor Juan Gabriel, como 'Costumbres', 'Amor eterno', y 'Fue un placer conocerte'.

A lo largo de su trayectoria obtuvo un Latin Grammy a la excelencia musical en 2005, tres nominaciones a ese premio y otras tres a los Grammy.

También, participó en más de veinte películas, grabó otros tantos discos, registró más de 11,000 millones de audio y vídeo 'streams' globales y vendió más de cuarenta millones de álbumes


