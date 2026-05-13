Lanzarán 'KPop Demon Hunters' gira mundial de conciertos

La plataforma de streaming anunció oficialmente el lanzamiento de una gira mundial de conciertos basada en “KPop Demon Hunters”, su exitosa película animada convertida en fenómeno global, en alianza con la promotora de espectáculos AEG Presents.

La noticia fue revelada durante la presentación de Netflix ante anunciantes en Nueva York, donde la compañía confirmó que el proyecto será su primera gran gira internacional en vivo basada en una de sus franquicias cinematográficas más exitosas.

Amy Reinhard, presidenta de ventas publicitarias de Netflix, destacó que el impacto de “KPop Demon Hunters” ha trascendido el streaming, con presencia en eventos culturales, redes sociales y hasta en tendencias de viaje.

“Queremos acercar aún más a los fans a los personajes y a la música que tanto les gusta”, señaló durante el anuncio.

Aunque todavía no se han revelado ciudades ni fechas oficiales, Netflix informó que más detalles sobre boletos, sedes y calendario serán dados a conocer a finales de este año. Ya existe una lista de espera para quienes buscan acceso prioritario.

¿Qué ofrecerá la gira?

De acuerdo con la plataforma, la experiencia en vivo buscará trasladar al escenario los elementos más icónicos de la película, incluyendo música en vivo, los conciertos incluirán interpretaciones de los éxitos de la banda sonora, entre ellos “Golden”, tema ganador del Óscar y coreografías y estética K-pop.

La gira replicará el estilo visual, la energía escénica y las secuencias de baile que convirtieron al grupo ficticio HUNTR/X en un fenómeno entre fans.

Netflix adelantó que el espectáculo llevará a arenas internacionales el concepto de cazadoras de demonios, fusionando narrativa, pop coreano y producción teatral.

El éxito detrás de “KPop Demon Hunters”

Estrenada en 2025 y producida por Sony Animation, la cinta se convirtió en la película en inglés más vista en la historia de Netflix, con más de 325 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días.

La historia sigue a HUNTR/X, un grupo femenino de K-pop conformado por Rumi, Mira y Zoey, quienes combinan fama mundial con una misión secreta que es proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Su mezcla de acción, música, fantasía y referencias a la cultura coreana impulsó un fenómeno que incluyó karaoke viral, cosplay, presencia en grandes eventos internacionales y un aumento en el interés turístico hacia Corea del Sur.

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