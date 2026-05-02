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The Rolling Stones anuncian ‘Foreign Tongues’, su esperado álbum

La legendaria banda británica confirma el título de su nuevo disco tras meses de misterio en redes; saldrá el 10 de julio

  • 02
  • Mayo
    2026

Después de meses de especulaciones, pistas visuales y mensajes enigmáticos, The Rolling Stones confirmaron oficialmente este sábado el título de su próximo álbum de estudio: Foreign Tongues, un lanzamiento que marcará el regreso discográfico de la banda desde Hackney Diamonds (2023), trabajo con el que conquistaron un Grammy.

Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards utilizaron sus cuentas de Instagram para desvelar el nombre del proyecto mediante una estrategia visual fragmentada: cada integrante compartió una parte distinta de la portada del disco.

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Jagger publicó la zona inferior, mostrando una ilustración de su característica boca; Wood reveló el centro con ojos y nariz; mientras Richards mostró la parte superior con cabello alborotado y su clásico pañuelo multicolor.

Estrategia en redes y guiños para los fans

La confirmación llegó tras una campaña cuidadosamente diseñada para alimentar la expectativa de sus seguidores.

Apenas un día antes, la banda había difundido un video de 13 segundos con un adelanto musical aún sin título, acompañado por su emblemático logotipo de lengua y labios sobre un fondo animado.

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El uso de emojis en esa publicación, incluido un CD, disparó las teorías sobre un nuevo disco, algo que finalmente quedó confirmado con el anuncio oficial.

Además, la agrupación retomó su conocido alias The Cockroaches, una identidad que han utilizado en ocasiones anteriores para lanzamientos sorpresa. Bajo ese nombre publicaron en abril un vinilo de edición limitada con el tema Rough And Twisted, distribuido en tiendas independientes y agotado en cuestión de horas.

Fecha de lanzamiento y expectativas

De acuerdo con la agencia británica PA, Foreign Tongues llegará al mercado el próximo 10 de julio. Aunque todavía no se ha confirmado una gira mundial, la expectativa entre sus millones de seguidores ya apunta a posibles presentaciones en vivo.

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Este nuevo material será el álbum de estudio número 25 en una trayectoria que comenzó en Londres en 1962 y que ha consolidado a The Rolling Stones como una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del rock.

Con himnos como (I Can’t Get No) Satisfaction, Paint It Black y Start Me Up, los Stones acumulan 14 álbumes número uno y ocho sencillos líderes en Reino Unido.

Desde la muerte del baterista Charlie Watts en 2021, Steve Jordan se integró a la formación, manteniendo viva la maquinaria de una banda que ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989.

 


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