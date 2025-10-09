Anuncian regreso de Jeans ¿Qué pasará con JNS?

Esa es la pregunta que se han hecho los seguidores de la icónica agrupación de pop de los años 90.

Esta confusión inició después de que Paty Sirvent, exintegrante del grupo Jeans, anunció en sus redes sociales que la agrupación regresará para celebrar los 30 años de su aparición en la escena musical.

“Jeans regresa”, fue lo que escribió la artista en una publicación de Instagram, desatando reacciones entre sus seguidores e incluso entre sus excompañeras.

Tras la publicación del video, iniciaron las especulaciones, los dimes y diretes, pero sobre todo, la confusión, pues si el grupo Jeans regresará, ¿qué pasará con JNS?, pues está integrado por quienes formaban Jeans, solo que ahora usan otro nombre por cuestión de derechos y registro de marca.

Es importante comentar que Paty, aunque es de la alineación original, no pertenece a JNS; ella no se sumó a esta etapa del grupo con sus compañeras, pues el que inició una batalla por el uso del nombre fue justamente ¡su papá! Alejandro Sirvent fue el creador e impulsor de Jeans.

Ante la confusión, a través de la cuenta oficial de JNS se compartió un comunicado para informar que las actuales integrantes Angie Taddei —otra miembro original—, Regina Murguía y Melissa López se deslindan de todo lo dicho por Paty. Ellas están fuera de ese proyecto.

Con su comunicado, JNS buscó evitar confusiones entre los fans y los medios y señaló que cualquier anuncio oficial referente a la agrupación será publicado únicamente en sus cuentas oficiales.

Jeans fue lanzado con Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy y Tábatha Vizuet en 1995, pero a través de los años tuvo varias integrantes.

La agrupación, después de varios conflictos legales y disputas por la marca, se disolvió en 2008, y, en 2014, Regina Murguía, Karla Díaz-Leal, Angie Taddei y Melissa López, junto a la manager Pablo Ahumada, lograron que Sirvent les permitiera usar el nombre del grupo en conjunto con Bobo Producciones.

Con su regreso tenían que darle a Sirvent parte de sus ganancias, lo que duró poco tiempo; optaron por continuar haciendo presentaciones sin usar el nombre de Jeans y convertirse en JNS.

