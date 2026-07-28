Madison Beer y Justin Herbert anuncian su compromiso

La cantante y el quarterback de los Chargers confirmaron su compromiso tras un año de relación con una romántica propuesta

La cantante Madison Beer y el mariscal de campo de los Los Angeles Chargers, Justin Herbert, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se comprometieron, poniendo un nuevo capítulo a una relación que comenzó a hacerse pública hace poco más de un año y que se ha convertido en una de las más comentadas entre el mundo de la música y la NFL.

Una propuesta llena de romanticismo

La pareja compartió la noticia a través de redes sociales con una serie de fotografías en las que se observa a Herbert arrodillado frente a un paisaje al aire libre mientras le pide matrimonio a la intérprete.

Madison Beer lució un atuendo completamente blanco para la ocasión, mientras que el jugador vistió pantalón negro y una camisa blanca.

Tras aceptar la propuesta, ambos sellaron el momento con un beso y la cantante acompañó la publicación con un mensaje en el que presentó a Herbert como su prometido.

Los primeros rumores sobre un romance entre ambos surgieron en agosto de 2025, aunque fue meses después cuando confirmaron públicamente su relación al ser captados besándose durante un partido de los Chargers.

Desde entonces, la pareja ha compartido diversos momentos juntos. Herbert ha acompañado a Beer en varios eventos relacionados con su carrera musical e incluso participó en el video del tema lovergirl, mientras que la cantante ha asistido con frecuencia a los encuentros del quarterback en la NFL.

Las felicitaciones no se hicieron esperar

La publicación del compromiso generó miles de reacciones en redes sociales, donde amigos, seguidores y celebridades enviaron mensajes de felicitación a la pareja.

Uno de los comentarios más emotivos fue el de Tracie Beer, madre de la cantante, quien expresó su felicidad por el compromiso.

"Mi corazón rebosa de alegría. Mi alma está plena. Mis ojos no paran de llorar de felicidad", escribió, además de asegurar que ambos forman una pareja "hecha el uno para el otro".

El anuncio llega mientras Justin Herbert se prepara para iniciar el campamento de entrenamiento con los Los Angeles Chargers de cara a la próxima temporada de la NFL.