Arrestan a Andrew y Tristan Tate por pedido de extradición

Los influencers fueron arrestados en Miami luego de que Reino Unido solicitara su extradición para enfrentar cargos de violación y tráfico sexual

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Los influencers Andrew Tate y Tristan Tate fueron arrestados este sábado en Miami, Florida, luego de que las autoridades de Reino Unido solicitaran su extradición para que enfrenten cargos por violación y tráfico sexual, informaron autoridades estadounidenses y británicas.

Los hermanos, quienes cuentan con ciudadanía estadounidense y británica, fueron detenidos por el Servicio de Alguaciles de EUA en cumplimiento de una orden judicial reservada. El caso abre un nuevo capítulo en el proceso legal que los involucra desde hace varios años en distintos países.

La Fiscalía de la Corona del Reino Unido confirmó que busca la entrega de los hermanos por delitos presuntamente cometidos entre 2010 y 2017, relacionados con abuso sexual y trata de mujeres en una zona al norte de Londres, donde ambos crecieron.

Los Tate se mudaron a Rumania en 2016 y fueron detenidos en ese país en 2022 por acusaciones similares.

Sin embargo, el proceso no prosperó debido a irregularidades legales y procesales, tras lo cual se les permitió abandonar el país y viajar a Florida en 2025.

De acuerdo con una persona familiarizada con el caso, los hermanos comparecerán ante un tribunal federal de Miami a principios de la próxima semana para iniciar el procedimiento relacionado con la solicitud de extradición.

Fiscalía británica amplía las acusaciones

Las autoridades británicas informaron que, además de los cargos ya anunciados anteriormente por presuntos delitos contra tres mujeres, se presentaron 38 nuevos cargos relacionados con cuatro víctimas adicionales.

Ambos hermanos enfrentan acusaciones por violación y trata de personas. En el caso de Andrew Tate, la Fiscalía agregó un cargo por lucrar con la prostitución y otros 19 cargos vinculados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

La subdirectora de la Policía de Bedfordshire, Karena Thomas, afirmó que las investigaciones buscan garantizar justicia para las víctimas y reiteró el compromiso de las autoridades para perseguir los delitos de violencia contra mujeres y niñas.

La defensa rechaza todas las acusaciones

El abogado de los hermanos, Joseph McBride, aseguró que no ha podido comunicarse con sus clientes desde la detención, pero calificó las acusaciones como "basura y calumnia".

El defensor sostuvo que los procesos judiciales buscan afectar las demandas por difamación promovidas por los Tate en EUA y expresó su confianza en que un juez rechazará la solicitud de extradición.

Andrew y Tristan Tate han negado de manera reiterada todas las acusaciones en su contra y sostienen que las declaraciones por las que han sido ampliamente criticados fueron sacadas de contexto o correspondían a bromas.