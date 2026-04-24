Arrestan a hombre por supuestamente filtrar película de Avatar

Un hombre fue arrestado en Singapur tras ser señalado por supuestamente liberar en internet la película animada ‘AANG: THE LAST AIRBENDER’, antes de su estreno oficial.

El caso se originó luego de que fragmentos del filme comenzaran a circular en redes sociales, lo que activó una investigación que llevó a identificar al presunto responsable en cuestión de horas.

¿Cómo ocurrió la filtración de ‘AANG: THE LAST AIRBENDER’?

De acuerdo con autoridades, el sospechoso, un hombre de 26 años, habría obtenido acceso remoto no autorizado a un servidor de contenido, desde donde descargó la película inédita.

Posteriormente, habría compartido partes del material en línea, provocando su rápida difusión en plataformas digitales antes del lanzamiento oficial del proyecto.

El reporte indica que la policía recibió la alerta el pasado 16 de abril tras detectar clips del filme circulando en redes sociales, lo que derivó en una investigación inmediata.

¿Qué pasará con el hombre detenido?

Tras ser identificado, el individuo fue arrestado en menos de 24 horas. Durante el operativo, las autoridades incautaron diversos dispositivos electrónicos en los que se encontró una copia de la película.

El caso se investiga bajo cargos de acceso no autorizado a sistemas informáticos, delito que en Singapur puede implicar una pena de hasta siete años de prisión, además de multas económicas significativas.

¿Qué se sabe de la película filtrada?

La cinta, titulada ‘The Legend of Aang: The Last Airbender’, forma parte de la franquicia animada de Avatar y está programada para estrenarse en una plataforma de streaming en octubre de 2026.

La filtración generó preocupación dentro de la industria, ya que el material comenzó a circular meses antes de su lanzamiento, lo que podría afectar su distribución y recepción entre el público.

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