Arrestan 230 migrantes en Florida; incluidos criminales sexuales

Autoridades de Florida detuvieron en un operativo a casi 230 migrantes, incluidos "criminales sexuales" originarios de Cuba, Venezuela y Ucrania.

De acuerdo con la subdirectora del ICE, la "Operation Dirtbag" adelantada en los últimos diez días deja un saldo de arrestos de 54 "depredadores sexuales", 164 "criminales sexuales", dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho "delincuentes atroces".

El despliegue se enfocó en depredadores de niños, violadores y "violentos criminales" extranjeros con sentencias como agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil e intento de homicidio.

Las detenciones las realizaron las autoridades de Florida, que lideran a nivel nacional los acuerdos que permiten a agentes locales colaborar en las detenciones migratorias.

La funcionaria destacó que Florida se convirtió en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Donald Trump, pues hay 335 acuerdos para cooperar con el ICE y el estado ha abierto centros de detención para migrantes.

El Gobierno de Estados Unidos deportó a cerca de 400,000 migrantes en los primeros 250 días de la segunda Administración de Donald Trump.

