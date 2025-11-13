Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T101650_472_b92112e2c8
Internacional

Arrestan 230 migrantes en Florida; incluidos criminales sexuales

El operativo se enfocó en depredadores de niños, violadores y criminales con sentencias como agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva

  • 13
  • Noviembre
    2025

Autoridades de Florida detuvieron en un operativo a casi 230 migrantes, incluidos "criminales sexuales" originarios de Cuba, Venezuela y Ucrania. 

De acuerdo con la subdirectora del ICE, la "Operation Dirtbag" adelantada en los últimos diez días deja un saldo de arrestos de 54 "depredadores sexuales", 164 "criminales sexuales", dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho "delincuentes atroces". 

El despliegue se enfocó en depredadores de niños, violadores y "violentos criminales" extranjeros con sentencias como agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil e intento de homicidio.

Las detenciones las realizaron las autoridades de Florida, que lideran a nivel nacional los acuerdos que permiten a agentes locales colaborar en las detenciones migratorias.

La funcionaria destacó que Florida se convirtió en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Donald Trump, pues hay 335 acuerdos para cooperar con el ICE y el estado ha abierto centros de detención para migrantes.

El Gobierno de Estados Unidos deportó a cerca de 400,000 migrantes en los primeros 250 días de la segunda Administración de Donald Trump.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

suspenden_clases_3501d35e0b
Suspenden clases en ocho escuelas por inseguridad
AP_25317707174347_072286d64c
Denuncian malas condiciones en centro de detención en California
INFO_7_UNA_FOTO_81_72118efd30
Suspenden clases en 8 escuelas por inseguridad
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_31_09_PM_cde0d3be8e
Mercados viven un 'jueves negro' por incertidumbre en EUA
Whats_App_Image_2025_11_13_at_9_28_04_PM_4b0dafc9e4
Cada hora en México se detectan 15 nuevos casos de diabetes
Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_27_29_PM_c95ff11979
México ‘se la juega’ y destaca en industria de videojuegos
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×