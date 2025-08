Arrestan al rapero Soulja Boy por posesión de armas

Soulja Boy fue arrestado este domingo temprano tras una parada de tráfico bajo sospecha de ser un delincuente convicto en posesión de un arma de fuego.

La policía informó que Soulja Boy, de 35 años, cuyo nombre real es DeAndre Cortez Way, era un pasajero durante una parada de tráfico a las 2:35 de la mañana y fue arrestado. Way fue ingresado en la cárcel de la División Wilshire del Departamento de Policía de Los Ángeles poco después de las 6 de la mañana, según la base de datos de reclusos.

La policía dijo que no había información adicional disponible de inmediato sobre qué motivó la parada y quién más estaba en el vehículo.

Un representante de Way no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

El artista de hip-hop de Chicago es mejor conocido por su sencillo de 2007 "Crank That (Soulja Boy)", que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 y le valió una nominación al Grammy por mejor canción de rap.

Recientemente, en abril, se ordenó al rapero pagar más de cuatro millones de dólares en daños después de ser declarado responsable de agredir sexualmente y abusar física y emocionalmente de una exasistente.

