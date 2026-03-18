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Arrestan al “Aurora”, presunto miembro del CJNG

Al momento de su captura, le fueron asegurados envoltorios con droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo en el que se desplazaba de forma continua

  • 18
  • Marzo
    2026

Elementos de seguridad federal en el municipio de Uruapan, Michoacán, capturaron a Rafael “N”, alias “Aurora”, señalado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en el estado de Michoacán.

La detención se llevó a cabo tras labores de inteligencia y seguimiento, que permitieron ubicar al sospechoso en una zona donde presuntamente operaba una célula criminal dedicada a diversas actividades ilícitas.

Le aseguran droga, arma y equipo táctico

De acuerdo con los primeros reportes, al momento de su captura le fueron asegurados envoltorios con droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo en el que se desplazaba de forma continua.

Asimismo, se indicó que portaba equipo de comunicación, lo que refuerza la hipótesis de su posible participación dentro de una estructura organizada que operaba en la región.

Lo vinculan con huachicol y secuestros

Las investigaciones lo relacionan con actividades como el robo de combustible (huachicol) y secuestros, delitos que han generado afectaciones en distintas zonas del estado.

Autoridades presumen que “Aurora” formaba parte de una célula encargada de extraer, trasladar y distribuir hidrocarburos de manera ilegal, además de participar en privaciones de la libertad para el control territorial.

Operaba en zonas estratégicas del estado

Las indagatorias apuntan a que el detenido mantenía presencia en corredores clave de Michoacán, donde el CJNG busca consolidar sus operaciones frente a otros grupos criminales.

Estas zonas son consideradas estratégicas debido a su conexión con rutas utilizadas para el traslado de combustible y actividades ilícitas.

Queda a disposición del Ministerio Público

Tras su detención, Rafael “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas conforme avancen las investigaciones.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre su probable participación en otros hechos delictivos en la región.


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