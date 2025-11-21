Cerrar X
EH_COLLAGE_18_c8184f54b4
Nacional

Arrestan a tres presuntos miembros de 'Los Rodolfos' en CDMX

Como resultado de los tres cateos se decomisaron 365 dosis de droga, un arma de fuego, chips para teléfonos celulares y documentación diversa

  • 21
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó este viernes sobre la detención del principal operador de la célula delictiva "Los Rodolfos", así como de dos de sus presuntos miembros en la Ciudad de México.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, esto fue resultado de tres cateos efectuados en la alcaldía de Tlalpan y Xochimilco, donde fueron detenidas estas tres personas.

A través de redes sociales, el titular brindó detalles sobre esta detención.

El hombre identificado como Yair Antonio "N", presunto líder delictivo con operaciones en la zona oriente de la ciudad, se le atribuyen cargos por su presunta responsabilidad en delitos de narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y despojo de predios. Mientras que Isair "N" y José "N" son relacionados como integrantes de este grupo delictivo. 

Como resultado de los tres cateos se decomisaron 365 dosis de droga, un arma de fuego, chips para teléfonos celulares y documentación diversa.

De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, la desarticulación de este grupo delictivo forma parte de los esfuerzos de las autoridades por reducir los delitos de alto impacto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G6_Xn_IWUWEAA_O05_ec6b336830
Vuelca autobús en Michoacán; 10 muertos y 20 heridos
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T102822_280_174237ca52
Petro advierte ruptura con Perú si se agrede embajada mexicana
INFO_7_UNA_FOTO_34_e297528d89
‘R1’ emerge como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
publicidad

Últimas Noticias

IMG_7316_beb2c2900a
Escobedo y Tampico sellan alianza para desarrollo regional
G6_YHG_Db_WIAA_2d_Jy_eed42a8d63
Choque múltiple en Silao deja dos muertos y siete heridos
INFO_7_UNA_FOTO_53_59ec7b40d2
Arranca remodelación de Centro Integral de Cuidados en Guadalupe
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad
×