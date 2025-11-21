Arrestan a tres presuntos miembros de 'Los Rodolfos' en CDMX

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó este viernes sobre la detención del principal operador de la célula delictiva "Los Rodolfos", así como de dos de sus presuntos miembros en la Ciudad de México.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, esto fue resultado de tres cateos efectuados en la alcaldía de Tlalpan y Xochimilco, donde fueron detenidas estas tres personas.

A través de redes sociales, el titular brindó detalles sobre esta detención.

Resultado de trabajos de investigación, con el objetivo de identificar y detener a generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron 3 órdenes de cateo en @TlalpanAl y @XochimilcoAl, donde fue detenido Yair Antonio "N", principal operador de un grupo delictivo que… pic.twitter.com/HRVq0qziIR — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 21, 2025

El hombre identificado como Yair Antonio "N", presunto líder delictivo con operaciones en la zona oriente de la ciudad, se le atribuyen cargos por su presunta responsabilidad en delitos de narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y despojo de predios. Mientras que Isair "N" y José "N" son relacionados como integrantes de este grupo delictivo.

Como resultado de los tres cateos se decomisaron 365 dosis de droga, un arma de fuego, chips para teléfonos celulares y documentación diversa.

De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, la desarticulación de este grupo delictivo forma parte de los esfuerzos de las autoridades por reducir los delitos de alto impacto.

Comentarios