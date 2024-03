Austin Butler protagonizará 'Caught Stealing' de Darren Aronofsky

De acuerdo con información de Variety, el actor, Austin Butler, nominado a un Óscar a mejor actor por 'Elvis', protagonizará 'Caught Stealing', el próximo filme del cineasta Darren Aronofsky.

La película, adquirida por Sony Pictures, sigue a Hank Thompson, un ex jugador de béisbol quemado, mientras se sumerge involuntariamente en una lucha salvaje por la supervivencia en el submundo criminal del centro de la ciudad de Nueva York de los años 90.

La película estará basada en un libro homónimo de Charlie Huston, quien se encargará del guión.

Es así, que el cineasta Aronofsky declaro estar emocionado de colaborar con Sony para esta nueva aventura.

''Estoy entusiasmado de asociarme con mis viejos amigos de Sony Pictures para dar vida a la montaña rusa llena de adrenalina de Charlie. Estoy deseando empezar a trabajar con Austin y mi familia de cineastas de Nueva York", dijo Aronofsky en una declaración difundida por Variety.

Por su parte, el presidente de Sony Pictures' Motion Picture Group, Sanford Panitch, declaró que Aronofsky es uno de los contadores de historias audiovisuales más brillantes del punto, y que adaptar el libro de Huston con Austin Butler como protagonista era una oportunidad "demasiado apasionante" como para no formar parte de ella.

Actualmente el actor Austin Butler se le puede ver en el filme de ciencia ficción de Denis Villeneuve "Dune: Part 2" y en la miniserie de Apple TV "Masters of Air".

Pero eso no es todo, ya que, próximamente, Butler protagonizará "The Bikeriders" de Jeff Nichols y la adaptación cinematográfica de Sony para 3000 Pictures de "City on Fire", que también producirá con David Heyman y Shane Salerno.

Así mismo, cabe destacar que el director Darren Aronofsky incluye en su trayectoria títulos como 'Black Swan' (2011), por el que fue nominado al Óscar a la mejor dirección, o 'The Whale', que ganó dos estatuillas, entre ellas la de mejor actor para Brendan Fraser.

