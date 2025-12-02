'Avengers: Doomsday' revela equipos y confirman varias presencias

A días del lanzamiento del primer tráiler de Avengers: Doomsday, Marvel sorprendió al revelar en un evento en Italia la alineación de héroes y equipos que aparecerán en la quinta entrega del UCM.

Aunque la lista emocionó a muchos, también encendió una discusión sobre la falta de personajes femeninos.

Cuatro Fantásticos regresan con elenco estrella

La presentación confirmó que los Cuatro Fantásticos tendrán un rol central. Pedro Pascal volverá como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm.

El villano de la cinta será, como anticipaban las filtraciones, Victor Von Doom.

Wakanda y Talokan se unen a la batalla

Letitia Wright regresará como Shuri/Black Panther, acompañada por Winston Duke (M’Baku) y Tenoch Huerta como Namor, reforzando la presencia de estas dos naciones en la lucha contra Doom.

Los Vengadores oficiales: el equipo de Sam Wilson

El nuevo Capitán América liderará un equipo conformado por Thor (Chris Hemsworth), Ant-Man (Paul Rudd), Loki (Tom Hiddleston), Falcon/Joaquín Torres (Danny Ramirez) y Shang-Chi (Simu Liu).

Los Nuevos Vengadores toman forma

Marvel también confirmó la presencia del equipo comandado por Valentina de Fontaine.

La alineación incluye a Bucky Barnes, Yelena Belova, Sentry, Ghost, U.S. Agent y Red Guardian, consolidando el grupo que fans comparan con los Thunderbolts.

X-Men regresan con su elenco clásico

Una de las mayores sorpresas fue la inclusión de la alineación original cinematográfica de los X-Men: Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer, James Marsden y Channing Tatum como Gambito.

La presencia de esta generación ha alimentado teorías de que podrían sacrificarse en un punto clave de la historia para detener a Doom.

¿Qué pasó con Spider-Man, Hulk y otras heroínas?

La ausencia de personajes como Spider-Man, Hulk, Kate Bishop o She-Hulk llamó la atención.

Fans creen que Marvel los está reservando como sorpresa en el tráiler o en la película.

Sin embargo, la conversación se desvió hacia la falta de mujeres en la imagen del elenco presentada en Italia.

Aunque aparecen actrices como Vanessa Kirby, Florence Pugh, Letitia Wright y Hannah John-Kamen, la proporción masculina es significativamente mayor.

El tráiler llegaría este diciembre

El primer avance de Avengers: Doomsday podría estrenarse la próxima semana, presuntamente adjunto a Avatar: Fuego y Ceniza.

La película llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 con un reparto encabezado por Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Letitia Wright, Florence Pugh, Simu Liu, Tom Hiddleston, Tenoch Huerta, Pedro Pascal, Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, y más.

Comentarios