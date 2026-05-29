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Los 'Diablos' se 'congelan' jugando Finales de Concachampions

Desde que los "Diablos" participan en este torneo, jugaron siete partidos de Final (tomando en cuenta idas y vuelta), y solo ganó uno de esos compromisos

  • 29
  • Mayo
    2026

Este sábado el fútbol de Concacaf verá caer el telón con un encuentro que tendrá a todos al borde del asiento, pues se medirán dos equipos con mucha experiencia jugando partidos definitorios, aunque no siempre con saldo positivo.

Este es el caso del Toluca, uno de los equipos más ganadores de la Liga MX, pero que no ha tenido la misma suerte jugando torneos continentales, pues tiene apenas dos títulos de "Conca", pese a que oportunidades para ganar no le faltaron.

De hecho, desde que los "Diablos" participan en este torneo, jugaron siete partidos de Final (tomando en cuenta las idas y vueltas), y solamente ganó uno de esos compromisos.

Toluca

Una historia sufrida

Su primera caída se dio en 1998, cuando el cuadro escarlata perdió contra el DC United, que le ganó 1-0 jugando a partido único en Estados Unidos.

Tardó, pero cuando regresaron a la Final en 2003, el equipo de época comandado por el "Tuca" Ferreti le pegó al Morelia por global de 5-4. La ida en Michoacán fue empate 3-3 y la vuelta en el Nemesio Díez fue triunfo por 2-1, siendo este el único triunfo conseguido.

Después de esa victoria empezó un paso complicado para la institución, porque aunque continuó ganando en México, a nivel continental no cosechó ni cerca el mismo éxito.

En 2006 cayó ante el América por global de 2-1, donde empataron el primer encuentro sin tantos. Tuvieron que pasar muchos años para que los "choriceros" volvieran a esta instancia y se dio ante Cruz Azul, que ganó una de las Finales más extrañas de la historia, pues ambos encuentros quedaron empatados, pero la "Máquina" fue campeón por gol de visitante.

Gran asterisco

Previo a la Final con Tigres, Toluca tiene dos Concachampions, algo raro, tomando en cuenta que solo ganó un juego. Si te preguntas de dónde sacó el otro título, este lo obtuvo en 1968 por default, pues el Transvaal de Surinam y el Aurora de Guatemala fueron descalificados; el primero por usar tres jugadores no elegibles y el segundo por provocar una pelea.

¿Llega la revancha?

Ahora, el equipo del "Turco" Mohamed tiene la oportunidad de ampliar su historia con un título que quedaría en los libros de la institución, pues le permitiría jugar la Copa Intercontinental en diciembre y el Mundial de Clubes en 2029, donde compartirá con Cruz Azul como los clasificados al momento en Concacaf.


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