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¿Cuándo lanzará Mon Laferte 'Femme Fatale Volumen 2'?

Con este anuncio anticipado, la ganadora del Grammy Latino reafirma su dinamismo creativo y consolida uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria.

  • 29
  • Mayo
    2026

La cantautora chileno-mexicana Mon Laferte sacudió las redes sociales al confirmar los rumores que mantenían en vilo a su comunidad de seguidores. La intérprete, ampliamente reconocida por su potente identidad que entrelaza el pop, el rock y la música alternativa, oficializó que una segunda parte de su más reciente producción discográfica ya se encuentra en camino.

Bajo el título de Femme Fatale Volumen 2, esta nueva entrega discográfica recopilará una serie de canciones inéditas que no fueron incluidas en el corte inicial del proyecto. De esta manera, la artista busca dar continuidad a una propuesta lírica que se caracteriza por su fuerte carga emocional, experimentación sonora y un marcado sentido de crítica social.

¿Cuándo lanzará Mon Laferte 'Femme Fatale Volumen 2'?

El misterio que rodeaba este lanzamiento comenzó a disiparse luego de que la compositora publicara un misterioso avance visual en su cuenta oficial de Instagram. 

La expectación de los fanáticos se transformó en certeza tras una revelación directa de la solista, quien confirmó que la espera de su público terminará en aproximadamente dos semanas, cuando el álbum se estrene en plataformas digitales.

Una estética visual que mantiene la continuidad

Para acompañar la noticia del lanzamiento, Mon Laferte difundió el arte conceptual de la portada. En la imagen se le puede observar caracterizada como una novia sensual, una línea estética y narrativa que retoma fielmente la esencia de los videoclips pertenecientes a la primera entrega de este concepto musical.

Con este anuncio anticipado, la ganadora del Grammy Latino reafirma su dinamismo creativo y consolida uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria reciente, ofreciendo a sus oyentes un cierre definitivo para la narrativa conceptual de Femme Fatale.


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