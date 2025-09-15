Bad Bunny abre una función especial en Puerto Rico

Bad Bunny y Amazon Music presentaron este lunes una colaboración de gran alcance que busca impulsar la educación, el empoderamiento cultural y el desarrollo económico en Puerto Rico, con el objetivo de generar un impacto duradero en las comunidades de la isla.

De acuerdo con el anuncio, los programas abarcarán desde currículo STEM reforzado, recursos tecnológicos y apoyo a estudiantes y maestros, hasta iniciativas para fortalecer a agricultores locales y mejorar el acceso a productos frescos.

El proyecto se suma al trabajo conjunto de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny en favor de la educación y el bienestar comunitario.

Como parte de la estrategia, se lanzará en Amazon.com la tienda especial “comPRa Local”, destinada a visibilizar productos y negocios puertorriqueños bajo la insignia “Hecho en PR”, ofreciendo así un escaparate global al talento y la producción local.

“Benito encarna el espíritu de Puerto Rico y juntos estamos creando una celebración que transforma su pasión por la isla en un impacto real para su gente”, destacó Rocío Guerrero, directora de Amazon Music para Latinoamérica.

En paralelo al anuncio, Bad Bunny confirmó una función especial de su residencia “No me quiero ir de aquí”, programada para el sábado 20 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. El concierto, titulado “Una Más”, será exclusivo para residentes de la isla, aunque se transmitirá gratis en todo el mundo a través de Amazon Music, Twitch y Prime Video.

Tras concluir su histórica residencia de 30 presentaciones en San Juan, el artista puertorriqueño iniciará la gira mundial “Debí tirar más fotos”, que comenzará el 21 de noviembre en República Dominicana y recorrerá diversos países hasta el 22 de julio de 2026 en Bélgica, con más de 2.5 millones de boletos ya vendidos.

