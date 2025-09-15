Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T133132_016_cbaa3a30e9
Escena

Bad Bunny abre una función especial en Puerto Rico

Bad Bunny presentó una colaboración de gran alcance que busca impulsar la educación, el empoderamiento cultural y el desarrollo económico en Puerto Rico

  • 15
  • Septiembre
    2025

Bad Bunny y Amazon Music presentaron este lunes una colaboración de gran alcance que busca impulsar la educación, el empoderamiento cultural y el desarrollo económico en Puerto Rico, con el objetivo de generar un impacto duradero en las comunidades de la isla.

De acuerdo con el anuncio, los programas abarcarán desde currículo STEM reforzado, recursos tecnológicos y apoyo a estudiantes y maestros, hasta iniciativas para fortalecer a agricultores locales y mejorar el acceso a productos frescos.

El proyecto se suma al trabajo conjunto de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny en favor de la educación y el bienestar comunitario.

Como parte de la estrategia, se lanzará en Amazon.com la tienda especial “comPRa Local”, destinada a visibilizar productos y negocios puertorriqueños bajo la insignia “Hecho en PR”, ofreciendo así un escaparate global al talento y la producción local.

“Benito encarna el espíritu de Puerto Rico y juntos estamos creando una celebración que transforma su pasión por la isla en un impacto real para su gente”, destacó Rocío Guerrero, directora de Amazon Music para Latinoamérica.

En paralelo al anuncio, Bad Bunny confirmó una función especial de su residencia “No me quiero ir de aquí”, programada para el sábado 20 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. El concierto, titulado “Una Más”, será exclusivo para residentes de la isla, aunque se transmitirá gratis en todo el mundo a través de Amazon Music, Twitch y Prime Video.

Tras concluir su histórica residencia de 30 presentaciones en San Juan, el artista puertorriqueño iniciará la gira mundial “Debí tirar más fotos”, que comenzará el 21 de noviembre en República Dominicana y recorrerá diversos países hasta el 22 de julio de 2026 en Bélgica, con más de 2.5 millones de boletos ya vendidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fdc31fda_99a9_4e85_a0d8_8935682d8ced_5c60a6e3b9
Inicia vacunación contra el VPH en escuelas de Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_31_132cb8cf9b
Educación destina 823 MDP para 816 escuelas en Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_b2a52c031a
El SNTE refrenda su unidad en NL en defensa de la educación
publicidad

Últimas Noticias

hermanos_menendez_d4547874ad
Juez rechaza solicitud de hermanos Menéndez para un nuevo juicio
AP_25260094181171_fa85fb6af9
Messi anota y asiste para que Miami venciera a Seattle en la MLS
Captura_de_pantalla_2025_09_16_a_la_s_19_06_00_2dddfc65a5
Hallan en Teruel y Valencia, España raros fósiles de ornitópodos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×