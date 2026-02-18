Podcast
Residente dirigirá una película sobre Puerto Rico con Bad Bunny

El rapero y productor puertorriqueño Residente debutará como director de cine con la película Porto Rico, un drama histórico de corte épico

  • 18
  • Febrero
    2026

El rapero y productor puertorriqueño Residente debutará como director de cine con la película Porto Rico, un drama histórico de corte épico descrito como un “western caribeño” que explorará las raíces e identidad histórica de la isla.

La cinta estará protagonizada por Bad Bunny, quien asumirá su primer papel principal en la pantalla grande tras participaciones previas en producciones como Bullet Train. El proyecto marca un paso importante en la faceta actoral del artista boricua.

El reparto principal incluye a Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem. Además, el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu participa como productor ejecutivo.

El guion fue coescrito por Residente y el ganador del Óscar Alexander Dinelaris. En etapas tempranas de desarrollo, la historia fue descrita como un drama inspirado en la vida del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, conocido como “Águila Blanca”, ambientado a finales del siglo XIX durante la lucha contra el colonialismo.

Aunque no se han confirmado todos los detalles de la trama definitiva, la producción ha sido presentada como una “carta de amor” a Puerto Rico, con un enfoque visceral y lírico basado en hechos reales.

Una historia de identidad

“Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, expresó Residente en un comunicado, asegurando que el proyecto busca reivindicar la identidad histórica de la isla.

La película toma su título de la denominación “Porto Rico”, utilizada oficialmente entre 1900 y 1932 bajo administración estadounidense, antes de que el Congreso devolviera la grafía en español.

El largometraje será producido por 1868 Studios, fundada por Residente, en alianza con Sony Music Latin/Iberia y Sony Music Vision, además de contar con el respaldo de Live Nation Studios y Class 5 Films.

El anuncio del proyecto ha generado gran expectativa en la industria cinematográfica y musical, al reunir a dos de las figuras más influyentes de Puerto Rico con un elenco internacional de primer nivel en una historia que promete abordar, desde el cine, las raíces y tensiones históricas de la isla.


