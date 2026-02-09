Lady Gaga luce diseño latino en el medio tiempo del Super Bowl

Lady Gaga se vistió muy latina en el medio tiempo del Super Bowl, literalmente.

Y es que, además de ser una de las invitadas en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, su vestimenta fue algo que llamó la atención y se reveló que su vestido fue diseñado por una marca de República Dominicana.

El vestido fue realizado por la firma dominicana Luar, quien además agregó un ejemplar de la flor de maga, la cual es originaria de Puerto Rico.

El vestido drapeado azul celeste fue diseñado por el dominicano Raúl López, quien con el diseño hizo un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña, que estuvo vigente entre 1895 y 1952.

La firma Luar publicó en Instagram una foto de Lady Gaga junto a Bad Bunny, acompañada del texto "Por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos".

Otra de las cosas que llamó la atención en la vestimenta de la cantante estadounidense fue el broche que la cantante portaba en el vestido: una roja Flor de Maga, declarada flor nacional de Puerto Rico en 2019 y uno de los símbolos botánicos más representativos de la isla.

Con este detalle, la firma Luar reforzó el carácter de homenaje cultural de la actuación, especialmente significativa al producirse junto a Bad Bunny, cuya propuesta artística ha estado siempre vinculada a la reivindicación de la identidad puertorriqueña y latina en la industria musical internacional.

Además, la decisión de Lady Gaga de colaborar con un diseñador latinoamericano en un contexto de máxima exposición mediática y en medio de la campaña antimigratoria de Estados Unidos, abanderada por el presidente Donald Trump, refuerza una tendencia creciente en la moda: la incorporación de creadores con orígenes diversos en plataformas globales.

Comentarios