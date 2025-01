Bad Bunny da amor a Puerto Rico en 'Debí Tirar Más Fotos'

Justo a tiempo para el Día de Reyes, Bad Bunny lanzó su sexto álbum de estudio, una obra sobre su amado Puerto Rico.

En “Debí Tirar Más Fotos”, Benito Antonio Martínez Ocasio toma elementos de la rica historia musical de la isla y los hibrida.

El viaje hacia “Debí Tirar Más Fotos” comenzó con el lanzamiento de “El Clúb” a principios de diciembre, una canción que combina sin esfuerzo ritmos house, producción electrónica (cortesía de MAG, La Paciencia y Saox) y guitarras de plena con cuerdas de nailon.

Fue un adelanto interesante: aquí, Benito combina la modernidad pop con un estilo folklórico puertorriqueño clásico. Al igual que los corridos mexicanos, con letras narrativas que transmiten mensajes a su gente, la plena ha sido conocida como “El Periódico Cantado” en inglés.

Luego vino “Pitorro de Coco”, que lleva el nombre del licor puertorriqueño con sabor a coco, una canción navideña oprimida construida sobre un ritmo jíbara que interpola una canción de “Música Jíbara Para Las Navidades” de Chuíto el de Bayamón.

Ambos resultaron ser introducciones ideales a una nueva era para el artista. “Debí Tirar Más Fotos” tiene sus raíces en la música jíbara y otros estilos musicales folclóricos puertorriqueños, pero trabaja para evolucionarlos. Eso se encuentra en las salsas “Baile Inolvidable” y “La Mudanza”, o en el tema de apertura “NuevaYol”, una carta de amor a Nueva York que entrelaza el dembow con una muestra de “Un Verano en Nueva York” de El Gran Combo de Puerto Rico. El tema hace un guiño tanto a Willie Colón como a Toñita, la matriarca de uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños que quedan en la ciudad.

El lenguaje compartido de las tradiciones de Puerto Rico transformadas en el presente de Bad Bunny también existe en sus colaboraciones. Cuenta con talentos de su tierra natal como la banda Chuwi, Dei V, Omar Courtz, Pleneros de la Cresta y la superestrella de la próxima generación RaiNao, una mujer a la vanguardia del rostro cambiante del estilo urbano.

Aquellos oyentes ansiosos por escuchar canciones con más motivaciones políticas como “El Apagón” tampoco se sentirán decepcionados. Está “Turista” y la conmovedora “Lo que pasó a Hawaii”, donde Bad Bunny canta “No quiero que pase contigo lo que pasó a Hawaii”, un grito de guerra por la autonomía cultural de Puerto Rico.

“Debí Tirar Más Fotos” sigue a “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana” (“Nobody Knows What Will Happen Tomorrow”) de 2023 y se desvía con éxito de él. Ese disco produjo el omnipresente y obsesionado con el lujo “Monaco”, pero no logró capturar el espíritu veraniego de “Un Verano Sin Ti” de 2022 , que sigue siendo el álbum más escuchado en Spotify de todos los tiempos.

En cambio, vio a Benito regresar al trap latino de su debut, “X 100PRE”. Tal vez el álbum fue un intento de reavivar la conexión con sus fanáticos del primer día, aunque nunca se han ido. En ese momento, con su falta de reggaetón y su obsesión con las pruebas y tribulaciones de la fama, los críticos temieron que uno de los artistas más importantes del mundo hubiera abandonado su isla por las brillantes promesas de Hollywood.

“Debí Tirar Más Fotos” debería aliviar de inmediato cualquier inquietud. Es un álbum para sus fieles seguidores y para los nuevos oyentes, pero lo más importante es que es uno de los mejores de Bad Bunny porque hace lo que siempre ha hecho mejor: “Debí Tirar Más Fotos” celebra la música del corazón de Puerto Rico y la lleva al mundo.

