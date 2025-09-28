Cerrar X
escena_bad_bunny_a412d34701
Escena

Bad Bunny encabezará el show del Super Bowl LX

Bad Bunny será el primer hombre latino en liderar el show de medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará en 2026 en el Levi's Stadium

  • 28
  • Septiembre
    2025

Es oficial: Bad Bunny será el encargado de liderar el espectáculo de medio tiempo más importante del mundo en el Super Bowl LX 2026, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Será la segunda ocasión en que el puertorriqueño participe en el show, luego de su aparición como invitado en 2020 junto a Shakira y Jennifer Lopez; sin embargo, será la primera vez que un hombre latino encabece el espectáculo principal.

La noticia fue revelada durante el medio tiempo del Sunday Night Football entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys.

Además, llega en el mismo año del lanzamiento de su sexto álbum, Debí Tirar Más Fotos, el cual encabezó el Billboard 200, convirtiéndose en su cuarto número uno en esa lista, y con el que logró que las 17 canciones del disco ingresaran al Billboard Hot 100.

Esta selección por parte de la NFL tiene bases y argumentos sólidos, pues, además de consagrarse como una de las voces más importantes de la última década —no solo por su música, sino también por sus contribuciones a la sociedad—, sus números lo respaldan: en apenas nueve años de carrera, el “conejo malo” ha conseguido cuatro álbumes número uno, 113 entradas en el Hot 100 (incluidos 15 top 10), tres premios Grammy, un sencillo número uno y una vertiginosa variedad de primeros lugares tanto en música en español como en general.

Ha colaborado con artistas como Cardi B, The Weeknd, Travis Scott, Dua Lipa, Ricky Martin y J Balvin, entre otros, e incluso ha tenido varias apariciones como actor, incluyendo Happy Gilmore 2 y Caught Stealing en los últimos meses.

Pese a ser un artista latino, Benito Antonio Martínez Ocasio ha logrado no solo conquistar al público hispano, sino también cruzar fronteras y conectar con la audiencia anglosajona, consolidándose como una de las voces más influyentes de la nueva generación de artistas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T130348_820_f90301f8d4
¿Habrá otra gira? Oasis desata rumores en su último concierto
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T121108_160_ccbb34a5cf
Demi Lovato confirma su participación en 'Camp Rock 3'
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T115017_878_5a3c2330ad
Dolly Parton aplaza conciertos en Las Vegas hasta 2026
publicidad

Últimas Noticias

ed101109_b07c_4c75_80ed_cbc826a842f0_69917bfaef
Aprueban por unanimidad a Mauricio Farah como alcalde sustituto
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T135107_621_45019060c7
Fallece Javier Galindo, leyenda del futbol mexicano
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T135310_657_71a90ac7b4
Intensifica Parras acciones de limpieza en el Panteón San José
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×