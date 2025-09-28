Bad Bunny encabezará el show del Super Bowl LX

Es oficial: Bad Bunny será el encargado de liderar el espectáculo de medio tiempo más importante del mundo en el Super Bowl LX 2026, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Será la segunda ocasión en que el puertorriqueño participe en el show, luego de su aparición como invitado en 2020 junto a Shakira y Jennifer Lopez; sin embargo, será la primera vez que un hombre latino encabece el espectáculo principal.

La noticia fue revelada durante el medio tiempo del Sunday Night Football entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys.

Además, llega en el mismo año del lanzamiento de su sexto álbum, Debí Tirar Más Fotos, el cual encabezó el Billboard 200, convirtiéndose en su cuarto número uno en esa lista, y con el que logró que las 17 canciones del disco ingresaran al Billboard Hot 100.

Esta selección por parte de la NFL tiene bases y argumentos sólidos, pues, además de consagrarse como una de las voces más importantes de la última década —no solo por su música, sino también por sus contribuciones a la sociedad—, sus números lo respaldan: en apenas nueve años de carrera, el “conejo malo” ha conseguido cuatro álbumes número uno, 113 entradas en el Hot 100 (incluidos 15 top 10), tres premios Grammy, un sencillo número uno y una vertiginosa variedad de primeros lugares tanto en música en español como en general.

Ha colaborado con artistas como Cardi B, The Weeknd, Travis Scott, Dua Lipa, Ricky Martin y J Balvin, entre otros, e incluso ha tenido varias apariciones como actor, incluyendo Happy Gilmore 2 y Caught Stealing en los últimos meses.

Pese a ser un artista latino, Benito Antonio Martínez Ocasio ha logrado no solo conquistar al público hispano, sino también cruzar fronteras y conectar con la audiencia anglosajona, consolidándose como una de las voces más influyentes de la nueva generación de artistas.

