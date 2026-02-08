Sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX: Patriots vs Seahawks
Sigue el minuto a minuto del Super Bowl con el himno nacional, todas las jugadas, el show de medio tiempo de Bad Bunny y el vencedor de la edición 60 del juego
- 08
-
Febrero
2026
El Super Bowl LX ya está aquí, y será la segunda ocasión en que ambos equipos se enfrenten para decidir quién se lleva el Vince Lombardi.
Además, el Super Bowl LX también marcará la segunda ocasión que el Levi’s Stadium albergue el "supertazón", pues, hace 10 años en el Super Bowl 50, fue el escenario donde los Denver Broncos se coronaron ante los Carolina Panthers 24-10.
Así llegan ambos equipos
Seattle construyó su camino desde la defensa; los Seahawks permitieron apenas 17.2 puntos por partido, la cifra más baja de toda la liga, mientras que su ofensiva respondió con 28.4 puntos por juego, mostrando equilibrio entre ataque aéreo y terrestre.
Del otro lado, New England también encontró balance; los Patriotas sumaron 490 puntos en la temporada, con un promedio de 28.8 puntos por encuentro, mientras que su defensa aceptó solo 18.8 unidades por juego, números que reflejan consistencia en ambas partes del equipo.
Minuto a minuto
Fin del Juego
Seattle 29-13 Patriots
Los Seattle Seahawks son los nuevos campeones del Super Bowl LX
Minuto 1:57
Seattle 29-13 Patriots
Dickson despeja y el balón cae fuera del campo
Minuto 1:57
Seattle 29-13 Patriots
Inicia la pausa de los dos minutos
Minuto 2:21
Seatlle 29-13 Patriots
Los Patriots intentan una conversion de dos puntos
Drake Maye retrocede para pasar y su pase es incompleto
Minuto 2:28
Seattle 29-13 Patriots
Drake Maye lanza un pase completo de 7 yardas para Rhamondre Stevenson y anotar un touchdown
Minuto 4:36
Seattle 29-7 Patriots
Drake Maye retrocede para pasar y es capturado en su yarda 45 por Devon Witherspoon, quien fuerza el fumble. Uchenna Nwosu recuperó el balón anota el segundo touchdown de Seahawks
Minuto 5:38
Seattle 22-7 Patriots
Jason Mayers anota su quinto gol de campo y rompe el record de más goles de campo en un Super Bowl
Minuto 9:08
Seattle 19-7 Patriots
Drake Maye lanza un pase profundo al centro y es interceptado en la yarda 26 de Seahawks
Minuto 9:08
Seattle 19-7 Patriots
Drake Maye lanza un pase profundo al centro y es interceptado en la yarda 26 de Seahawks
Tras la intercepción, Julian Love corrió hasta salir del campo en la 38 de Patriots
Minuto 9:25
Seattle 19-7 Patriots
Drake Maye hace un gran acarreo para llevar a Patriots a su yarda 40
Minuto 10:55
Seattle 19-7 Patriots
Seahawks despeja
Minuto 12:27
Seattle 19-7 Patriots
Andy Borregales acierta el punto extra
Minuto 12:33
Seattle 19-6 Patriots
Drake Maye lanza un pase completo para Hollins y Patriots logra su primer touchdown
Minuto 13:23
Seattle 19-0
Jason Myers conecta el punto extra
Minuto 13:25
Seattle 18-0
El ala cerrada de Seahawks, Aj Barner logra el primer touchdown de la noche
Inicia el Cuarto Cuarto
Seattle 12-0 Patriots
Termina el Tercer Cuarto
Minuto 0:10
Seattle 12-0 Patriots
Darke Maye es capturado por sexta ocasion en su yarda 37 y suelta el balón
Seahawks lo recupera y su ofensiva vulve al campo
Minuto 3:42
Seattle 12-0 Patriots
Drake Maye es capturado por quinta vez en el encuentro en su segunda oportunidad
Patriots despeja por octava vez y deja a Seahawks en su yarda 21
Minuto 6:20
Seattle 12-0 Patriots
Seahawks no pudo avanzar y despeja
Marcus Jones de Patriots logra un gran regreso llegando a la yarda 40 de Seahawks, pero un castigo los regresará a su yarda 33
Minuto 7:22
Seattle 12-0 Patriots
Sam Darnold recibe su primera captura del partido
Minuto 7:34
Seattle 12-0 Patriots
Patriots vuelve a despejar despues de tres jugadas en las que no pudo avanzar 10 yardas
La ofensiva de Seahawks volverá al campo desde su yarda 18
Minuto 8:58
Seattle 12-0 Patriots
Drake Maye vuelve al campo desde su yarda 31
Minuto 9:30
Seattle 12-0 Patriots
Jason Myers vuelve a hacerse presente en el marcador, para sumar su cuarto gol de campo efectivo desde la yarda 41 de Patriots
Minuto 9:58
Seattle 9-0 Patriots
Kenneth Walker sigue imparable y logra un gran acarreo para llegar a la yarda 23 de Patriots
Minuto 11:00
Seattle 9-0 Patriots
Jaxon Smith Njigba logra su primer pase completo para el avance de Seahawks
Inicia el Tercer Cuarto
Minuto 15:00
Seattle 6-0 Patriots
Patriots empieza el tercer cuarto con su equipo ofensivo para tratar de anotar sus primeros puntos del encuentro
Termina el Segundo Cuarto
Todo listo para el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny
Minuto :20
Seattle 9-0 Patriots
Jason Myers amplia la ventaja para Seahawks con un gol de campo desde la yarda 41 de Patriots
Minuto 2:00
Seattle 6-0 Patriots
Inicia la pausa de los dos minutos
Minuto 3:03
Seattle 6-0 Patriots
Drake Maye lanzó un profundo, pero no llegó a nada
Patriots despejará para lo que parece el último drive de Seahawks en este Segundo Cuarto desde la mitad del campo
Minuto 3:45
Seattle 6-0 Patriots
Patriots logra el 1ero y 10 y se aleja a su yarda 15
Minuto 4:58
Seattle 6-0 Patriots
Seahawks despeja y Patriots recibe el balón en su yarda 2
Minuto 9:50
Seattle 6-0 Patriots
Patriots despeja y Seahawks recibe el balón en su yarda 29
Minuto 10:00
Seattle 6-0 Patriots
Drake Maye es capturado por cuarta vez en el partido
Minuto 11:38
Seattle 6-0 Patriots
Jason Myers amplia la ventaja para Seahawks con un gol de campo desde la yarda 39 de Patriots
Minuto 11:38
Seattle 6-0 Patriots
Jason Myers amplia la ventaja para Seahawks con un gol de campo desde la yarda 39 de Patriots
Minuto 13:00
Seattle 6-0 Patriots
Kenneth Walker vuelve a correr y lleva el balón hasta la zona roja (yarda 17)
Minuto 13:54
Seattle 3-0 Patriots
El corredor Kenneth Walker lleva el balón hasta la yarda 59
Inicia el Segundo Cuarto
Seattle 3-0 Patriots
Patriots no logra avazar ni por tierra ni por aire y vuelve a despejar
Seahawks iniciará su primer drive del Segundo Cuarto en su yarda 24
Minuto 0:19
Seattle 3-0 Patriots
Patriots recibe el balón en su yarda 30
Minuto 3:41
Seattle 3-0 Patriots
Drake Maye es capturado por tercera ocasion en el Primer Cuarto y Patriots despeja
Seahawks iniciará su tercer drive en su yarda 13
Minuto 6:07
Seattle 3-0 Patriots
Seahawks no aprovecha segundo drive y despeja
Patriots iniciará su segundo drive desde la yarda 35 de su territorio
Minuto 7:18
Seattle 3-0 Patriots
Patriots se va en blancoal no lograr algo importante en su primer drive y despeja
Seahawks tendrá su segundo drive
Minuto 8:38
Seattle 3-0 Patriots
Drake Maye es capturado en su yarda 45
Minuto 11:52
Seattle 3-0 Patriots
Patriots recibe y llega a la 32 de su campo
Minuto 11:58
Seattle 3-0 Patriots
Jason Myers abre el marcador con un gol de campo desde la yarda 18 de Patriots
Minuto 12:40
Sam Darlond lanza a Cooper Kupp para llegar a la 18 de Patriots
Minuto 14:50
Seattle logra su primer y 10 en la 45
Inicia el Primer Cuarto
Patriots patean y no habrá regreso
Volado inicial
Joe Montana realizó el lanzamiento de la moneda y los Seahawks recibirán el balón.
Charlie Puth canta el himno nacional de Estados Unidos
Brandi Carlile inicia la ceremonia protocolaria con "America the Beautiful".
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas