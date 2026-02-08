Podcast
Deportes

Sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX: Patriots vs Seahawks

Sigue el minuto a minuto del Super Bowl con el himno nacional, todas las jugadas, el show de medio tiempo de Bad Bunny y el vencedor de la edición 60 del juego

  • 08
  • Febrero
    2026

El Super Bowl LX ya está aquí, y será la segunda ocasión en que ambos equipos se enfrenten para decidir quién se lleva el Vince Lombardi.

Además, el Super Bowl LX también marcará la segunda ocasión que el Levi’s Stadium albergue el "supertazón", pues, hace 10 años en el Super Bowl 50, fue el escenario donde los Denver Broncos se coronaron ante los Carolina Panthers 24-10.

Así llegan ambos equipos

Seattle construyó su camino desde la defensa; los Seahawks permitieron apenas 17.2 puntos por partido, la cifra más baja de toda la liga, mientras que su ofensiva respondió con 28.4 puntos por juego, mostrando equilibrio entre ataque aéreo y terrestre.

Del otro lado, New England también encontró balance; los Patriotas sumaron 490 puntos en la temporada, con un promedio de 28.8 puntos por encuentro, mientras que su defensa aceptó solo 18.8 unidades por juego, números que reflejan consistencia en ambas partes del equipo.

Minuto a minuto

Fin del Juego
Seattle 29-13 Patriots
Los Seattle Seahawks son los nuevos campeones del Super Bowl LX

Minuto 1:57
Seattle 29-13 Patriots
Dickson despeja y el balón cae fuera del campo

Minuto 1:57
Seattle 29-13 Patriots
Inicia la pausa de los dos minutos

Minuto 2:21
Seatlle 29-13 Patriots
Los Patriots intentan una conversion de dos puntos
Drake Maye retrocede para pasar y su pase es incompleto

Minuto 2:28
Seattle 29-13 Patriots
Drake Maye lanza un pase completo de 7 yardas para Rhamondre Stevenson y anotar un touchdown

Minuto 4:36
Seattle 29-7 Patriots
Drake Maye retrocede para pasar y es capturado en su yarda 45 por Devon Witherspoon, quien fuerza el fumble. Uchenna Nwosu recuperó el balón anota el segundo touchdown de Seahawks

Minuto 5:38
Seattle 22-7 Patriots
Jason Mayers anota su quinto gol de campo y rompe el record de más goles de campo en un Super Bowl

Minuto 9:08
Seattle 19-7 Patriots
Drake Maye lanza un pase profundo al centro y es interceptado en la yarda 26 de Seahawks

Minuto 9:08
Seattle 19-7 Patriots
Tras la intercepción, Julian Love corrió hasta salir del campo en la 38 de Patriots

Minuto 9:25
Seattle 19-7 Patriots
Drake Maye hace un gran acarreo para llevar a Patriots a su yarda 40

Minuto 10:55
Seattle 19-7 Patriots
Seahawks despeja

Minuto 12:27
Seattle 19-7 Patriots
Andy Borregales acierta el punto extra

Minuto 12:33
Seattle 19-6 Patriots
Drake Maye lanza un pase completo para Hollins y Patriots logra su primer touchdown

Minuto 13:23
Seattle 19-0
Jason Myers conecta el punto extra

Minuto 13:25
Seattle 18-0
El ala cerrada de Seahawks, Aj Barner logra el primer touchdown de la noche

Inicia el Cuarto Cuarto
Seattle 12-0 Patriots

Termina el Tercer Cuarto

Minuto 0:10
Seattle 12-0 Patriots
Darke Maye es capturado por sexta ocasion en su yarda 37 y suelta el balón
Seahawks lo recupera y su ofensiva vulve al campo

Minuto 3:42
Seattle 12-0 Patriots
Drake Maye es capturado por quinta vez en el encuentro en su segunda oportunidad
Patriots despeja por octava vez y deja a Seahawks en su yarda 21

Minuto 6:20
Seattle 12-0 Patriots
Seahawks no pudo avanzar y despeja
Marcus Jones de Patriots logra un gran regreso llegando a la yarda 40 de Seahawks, pero un castigo  los regresará a su yarda 33

Minuto 7:22
Seattle 12-0 Patriots
Sam Darnold recibe su primera captura del partido

Minuto 7:34
Seattle 12-0 Patriots
Patriots vuelve a despejar despues de tres jugadas en las que no pudo avanzar 10 yardas
La ofensiva de Seahawks volverá al campo desde su yarda 18

Minuto 8:58
Seattle 12-0 Patriots
Drake Maye vuelve al campo desde su yarda 31

Minuto 9:30
Seattle 12-0 Patriots
Jason Myers vuelve a hacerse presente en el marcador, para sumar su cuarto gol de campo efectivo desde la yarda 41 de Patriots

Minuto 9:58
Seattle 9-0 Patriots
Kenneth Walker sigue imparable y logra un gran acarreo para llegar a la yarda 23 de Patriots

Minuto 11:00
Seattle 9-0 Patriots
Jaxon Smith Njigba logra su primer pase completo para el avance de Seahawks

Inicia el Tercer Cuarto
Minuto 15:00
Seattle 6-0 Patriots
Patriots empieza el tercer cuarto con su equipo ofensivo para tratar de anotar sus primeros puntos del encuentro
Termina el Segundo Cuarto
Todo listo para el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny

Minuto :20
Seattle 9-0 Patriots
Jason Myers amplia la ventaja para Seahawks con un gol de campo desde la yarda 41 de Patriots

Minuto 2:00
Seattle 6-0 Patriots
Inicia la pausa de los dos minutos

Minuto 3:03
Seattle 6-0 Patriots
Drake Maye lanzó un profundo, pero no llegó a nada
Patriots despejará para lo que parece el último drive de Seahawks en este Segundo Cuarto desde la mitad del campo

Minuto 3:45
Seattle 6-0 Patriots
Patriots logra el 1ero y 10 y se aleja a su yarda 15

Minuto 4:58
Seattle 6-0 Patriots
Seahawks despeja y Patriots recibe el balón en su yarda 2 

Minuto 9:50
Seattle 6-0 Patriots
Patriots despeja y Seahawks recibe el balón en su yarda 29 

Minuto 10:00
Seattle 6-0 Patriots
Drake Maye es capturado por cuarta vez en el partido

Minuto 11:38
Seattle 6-0 Patriots
Jason Myers amplia la ventaja para Seahawks con un gol de campo desde la yarda 39 de Patriots

Minuto 11:38
Seattle 6-0 Patriots
Minuto 13:00
Seattle 6-0 Patriots
Kenneth Walker vuelve a correr y lleva el balón hasta la zona roja (yarda 17) 

Minuto 13:54
Seattle 3-0 Patriots
El corredor Kenneth Walker lleva el balón hasta la yarda 59  

Inicia el Segundo Cuarto
Seattle 3-0 Patriots
Patriots no logra avazar ni por tierra ni por aire y vuelve a despejar
Seahawks iniciará su primer drive del Segundo Cuarto en su yarda 24 

Minuto 0:19
Seattle 3-0 Patriots
Patriots recibe el balón en su yarda 30

Minuto 3:41
Seattle 3-0 Patriots
Drake Maye es capturado por tercera ocasion en el Primer Cuarto y Patriots despeja
Seahawks iniciará su tercer drive en su yarda 13

Minuto 6:07
Seattle 3-0 Patriots
Seahawks no aprovecha segundo drive y despeja
Patriots iniciará su segundo drive desde la yarda 35 de su territorio

Minuto 7:18
Seattle 3-0 Patriots
Patriots se va en blancoal no lograr algo importante en su primer drive y despeja
Seahawks tendrá su segundo drive

Minuto 8:38
Seattle 3-0 Patriots
Drake Maye es capturado en su yarda 45

Minuto 11:52
Seattle 3-0 Patriots
Patriots recibe y llega a la 32 de su campo

Minuto 11:58
Seattle 3-0 Patriots
Jason Myers abre el marcador con un gol de campo desde la yarda 18 de Patriots

Minuto 12:40
Sam Darlond lanza a Cooper Kupp para llegar a la 18 de Patriots

Minuto 14:50
Seattle logra su primer y 10 en la 45

Inicia el Primer Cuarto
Patriots patean y no habrá regreso

Volado inicial
Joe Montana realizó el lanzamiento de la moneda y los Seahawks recibirán el balón. 

Charlie Puth canta el himno nacional de Estados Unidos

Brandi Carlile inicia la ceremonia protocolaria con "America the Beautiful".


