Sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX: Patriots vs Seahawks

El Super Bowl LX ya está aquí, y será la segunda ocasión en que ambos equipos se enfrenten para decidir quién se lleva el Vince Lombardi.

Además, el Super Bowl LX también marcará la segunda ocasión que el Levi’s Stadium albergue el "supertazón", pues, hace 10 años en el Super Bowl 50, fue el escenario donde los Denver Broncos se coronaron ante los Carolina Panthers 24-10.

Así llegan ambos equipos

Seattle construyó su camino desde la defensa; los Seahawks permitieron apenas 17.2 puntos por partido, la cifra más baja de toda la liga, mientras que su ofensiva respondió con 28.4 puntos por juego, mostrando equilibrio entre ataque aéreo y terrestre.

Del otro lado, New England también encontró balance; los Patriotas sumaron 490 puntos en la temporada, con un promedio de 28.8 puntos por encuentro, mientras que su defensa aceptó solo 18.8 unidades por juego, números que reflejan consistencia en ambas partes del equipo.

Minuto a minuto

Fin del Juego

Seattle 29-13 Patriots

Los Seattle Seahawks son los nuevos campeones del Super Bowl LX

Minuto 1:57

Seattle 29-13 Patriots

Dickson despeja y el balón cae fuera del campo

Minuto 1:57

Seattle 29-13 Patriots

Inicia la pausa de los dos minutos

Minuto 2:21

Seatlle 29-13 Patriots

Los Patriots intentan una conversion de dos puntos

Drake Maye retrocede para pasar y su pase es incompleto

Minuto 2:28

Seattle 29-13 Patriots

Drake Maye lanza un pase completo de 7 yardas para Rhamondre Stevenson y anotar un touchdown

Minuto 4:36

Seattle 29-7 Patriots

Drake Maye retrocede para pasar y es capturado en su yarda 45 por Devon Witherspoon, quien fuerza el fumble. Uchenna Nwosu recuperó el balón anota el segundo touchdown de Seahawks

Minuto 5:38

Seattle 22-7 Patriots

Jason Mayers anota su quinto gol de campo y rompe el record de más goles de campo en un Super Bowl

Minuto 9:08

Seattle 19-7 Patriots

Drake Maye lanza un pase profundo al centro y es interceptado en la yarda 26 de Seahawks

Seattle 19-7 Patriots

Tras la intercepción, Julian Love corrió hasta salir del campo en la 38 de Patriots

Minuto 9:25

Seattle 19-7 Patriots

Drake Maye hace un gran acarreo para llevar a Patriots a su yarda 40

Minuto 10:55

Seattle 19-7 Patriots

Seahawks despeja

Minuto 12:27

Seattle 19-7 Patriots

Andy Borregales acierta el punto extra

Minuto 12:33

Seattle 19-6 Patriots

Drake Maye lanza un pase completo para Hollins y Patriots logra su primer touchdown

Minuto 13:23

Seattle 19-0

Jason Myers conecta el punto extra

Minuto 13:25

Seattle 18-0

El ala cerrada de Seahawks, Aj Barner logra el primer touchdown de la noche

Inicia el Cuarto Cuarto

Seattle 12-0 Patriots

Termina el Tercer Cuarto

Minuto 0:10

Seattle 12-0 Patriots

Darke Maye es capturado por sexta ocasion en su yarda 37 y suelta el balón

Seahawks lo recupera y su ofensiva vulve al campo

Minuto 3:42

Seattle 12-0 Patriots

Drake Maye es capturado por quinta vez en el encuentro en su segunda oportunidad

Patriots despeja por octava vez y deja a Seahawks en su yarda 21

Minuto 6:20

Seattle 12-0 Patriots

Seahawks no pudo avanzar y despeja

Marcus Jones de Patriots logra un gran regreso llegando a la yarda 40 de Seahawks, pero un castigo los regresará a su yarda 33

Minuto 7:22

Seattle 12-0 Patriots

Sam Darnold recibe su primera captura del partido

Minuto 7:34

Seattle 12-0 Patriots

Patriots vuelve a despejar despues de tres jugadas en las que no pudo avanzar 10 yardas

La ofensiva de Seahawks volverá al campo desde su yarda 18

Minuto 8:58

Seattle 12-0 Patriots

Drake Maye vuelve al campo desde su yarda 31

Minuto 9:30

Seattle 12-0 Patriots

Jason Myers vuelve a hacerse presente en el marcador, para sumar su cuarto gol de campo efectivo desde la yarda 41 de Patriots

Minuto 9:58

Seattle 9-0 Patriots

Kenneth Walker sigue imparable y logra un gran acarreo para llegar a la yarda 23 de Patriots

Minuto 11:00

Seattle 9-0 Patriots

Jaxon Smith Njigba logra su primer pase completo para el avance de Seahawks

Inicia el Tercer Cuarto

Minuto 15:00

Seattle 6-0 Patriots

Patriots empieza el tercer cuarto con su equipo ofensivo para tratar de anotar sus primeros puntos del encuentro



Termina el Segundo Cuarto

Todo listo para el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny

Minuto :20

Seattle 9-0 Patriots

Jason Myers amplia la ventaja para Seahawks con un gol de campo desde la yarda 41 de Patriots



Minuto 2:00

Seattle 6-0 Patriots

Inicia la pausa de los dos minutos

Minuto 3:03

Seattle 6-0 Patriots

Drake Maye lanzó un profundo, pero no llegó a nada

Patriots despejará para lo que parece el último drive de Seahawks en este Segundo Cuarto desde la mitad del campo

Minuto 3:45

Seattle 6-0 Patriots

Patriots logra el 1ero y 10 y se aleja a su yarda 15

Minuto 4:58

Seattle 6-0 Patriots

Seahawks despeja y Patriots recibe el balón en su yarda 2

Minuto 9:50

Seattle 6-0 Patriots

Patriots despeja y Seahawks recibe el balón en su yarda 29

Minuto 10:00

Seattle 6-0 Patriots

Drake Maye es capturado por cuarta vez en el partido

Minuto 11:38

Seattle 6-0 Patriots

Jason Myers amplia la ventaja para Seahawks con un gol de campo desde la yarda 39 de Patriots

Minuto 11:38

Jason Myers amplia la ventaja para Seahawks con un gol de campo desde la yarda 39 de Patriots

Minuto 13:00

Seattle 6-0 Patriots

Kenneth Walker vuelve a correr y lleva el balón hasta la zona roja (yarda 17)

Minuto 13:54

Seattle 3-0 Patriots

El corredor Kenneth Walker lleva el balón hasta la yarda 59

Inicia el Segundo Cuarto

Seattle 3-0 Patriots

Patriots no logra avazar ni por tierra ni por aire y vuelve a despejar

Seahawks iniciará su primer drive del Segundo Cuarto en su yarda 24

Minuto 0:19

Seattle 3-0 Patriots

Patriots recibe el balón en su yarda 30

Minuto 3:41

Seattle 3-0 Patriots

Drake Maye es capturado por tercera ocasion en el Primer Cuarto y Patriots despeja

Seahawks iniciará su tercer drive en su yarda 13

Minuto 6:07

Seattle 3-0 Patriots

Seahawks no aprovecha segundo drive y despeja

Patriots iniciará su segundo drive desde la yarda 35 de su territorio

Minuto 7:18

Seattle 3-0 Patriots

Patriots se va en blancoal no lograr algo importante en su primer drive y despeja

Seahawks tendrá su segundo drive



Minuto 8:38

Seattle 3-0 Patriots

Drake Maye es capturado en su yarda 45

Minuto 11:52

Seattle 3-0 Patriots

Patriots recibe y llega a la 32 de su campo

Minuto 11:58

Seattle 3-0 Patriots

Jason Myers abre el marcador con un gol de campo desde la yarda 18 de Patriots

Minuto 12:40

Sam Darlond lanza a Cooper Kupp para llegar a la 18 de Patriots

Minuto 14:50

Seattle logra su primer y 10 en la 45

Inicia el Primer Cuarto

Patriots patean y no habrá regreso

Volado inicial

Joe Montana realizó el lanzamiento de la moneda y los Seahawks recibirán el balón.

Charlie Puth canta el himno nacional de Estados Unidos

Brandi Carlile inicia la ceremonia protocolaria con "America the Beautiful".

