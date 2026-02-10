Bad Bunny apunta a récord global en medio tiempo del Super Bowl

Aunque el Super Bowl disputado el domingo y el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny no lograron establecer nuevas marcas históricas en Estados Unidos, el show del puertorriqueño todavía podría hacer historia a nivel global.

La victoria de Seattle por 29-13 sobre Nueva Inglaterra promedió 124,9 millones de espectadores en NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, de acuerdo con el sistema de medición Big Data + Panel de Nielsen.

Esta cifra quedó por debajo del récord de 127,7 millones de espectadores en Estados Unidos que sintonizaron el Super Bowl del año pasado, cuando Filadelfia venció 40-22 a Kansas City en Fox.

Por su parte, el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny registró un promedio de 128,2 millones de espectadores entre las 20:15 y las 20:30 de la noche.

Con ese número, el show del “Conejo Malo” se colocaría como el cuarto más visto en Estados Unidos, de la historia del medio tiempo, solo detrás de Kendrick Lamar con 133,5 millones en 2025, Michael Jackson con 133,4 millones en 1993 y Usher con 129,3 millones en 2024.

Sin embargo, el dato más esperado aún está por confirmarse.

Se prevé que la audiencia global completa del espectáculo esté disponible a principios de la próxima semana, cifras que podrían impulsar el show de Bad Bunny a niveles históricos y convertirlo en uno de los más vistos a nivel mundial.

