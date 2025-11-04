Bad Bunny y Karol G lideran actuaciones en Latin Grammy 2026

La Academia Latina de la Grabación anunció este martes que Bad Bunny, Karol G y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se suman al cartel de artistas que se presentarán en la ceremonia de los Latin Grammy 2026, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Con 12 nominaciones, Bad Bunny encabeza la lista de los más postulados de esta edición, seguido por Ca7riel & Paco Amoroso, quienes acumulan 10 menciones.

El espectáculo también contará con la participación de figuras icónicas como Marco Antonio Solís, Jesús Ortiz Paz de Fuerza Régida, y la banda Chuwi, además de los ya confirmados Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera.

Asimismo, la gala rendirá homenaje al legendario cantante español Raphael, quien será reconocido como Persona del Año 2026. También subirán al escenario Los Tigres del Norte, Gloria Estefan y Aitana.

La edición número 26 de los Latin Grammy será transmitida en vivo por TelevisaUnivision, prometiendo una noche histórica que reunirá a lo mejor de la música latina en todas sus vertientes.

