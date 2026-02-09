Bad Bunny borra publicaciones en Instagram y desata rumores

Después de tener un baile inolvidable en el show de medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny volvió a sacudir a sus seguidores y a las redes sociales.

Pues, minutos después de terminar su espectáculo, el cantante puertorriqueño eliminó todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram, movimiento que encendió las especulaciones.

Esta acción, en cuestión de minutos, movilizó a sus seguidores en redes sociales, quienes comenzaron a realizar teorías sobre el significado de esta acción.

Una de las teorías que tomó más fuerza es sobre que Bad Bunny hará un anuncio importante.

Esta teoría tiene como base el que, en el pasado, el cantante de reguetón ha usado esta estrategia como antesala de anuncios importantes, como lanzamientos musicales o nuevas giras.

Según los rumores por parte de cuentas especializadas y teorías en redes por parte de fans, el gesto sería la antesala de un anuncio relacionado con nuevas fechas de conciertos, con especial énfasis en México, país en donde se concentra una de las bases más sólidas del cantante.

Según estas versiones, Bad Bunny regresaría a México antes de que termine el año, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial por parte del artista o su equipo.

Y es que el momento donde ocurre esto no es uno cualquiera, pues Benito Antonio Martínez Ocasio atraviesa, tal vez, la semana más importante de su carrera, pues en la misma ganó el Grammy a Álbum del Año y, días después, encabezó el medio tiempo del evento deportivo más visto del planeta, reforzando su estatus como figura global.

Aunque también, para los escépticos, el borrado de sus redes funciona como un punto y aparte, el cierre de una etapa y el inicio de otra y no para generar emoción por un posible anuncio de nuevas fechas, pero como nada en la vida está escrito, la única manera de averiguarlo será esperar.

