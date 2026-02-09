Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_bad_bunny_757cc6399b
Escena

Bad Bunny borra publicaciones en Instagram y desata rumores

Después de que el cantante borrara todas sus publicaciones, los fans creen que prepara un anuncio; rumores apuntan a regreso a México tras Grammy y Super Bowl

  • 09
  • Febrero
    2026

Después de tener un baile inolvidable en el show de medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny volvió a sacudir a sus seguidores y a las redes sociales.

Pues, minutos después de terminar su espectáculo, el cantante puertorriqueño eliminó todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram, movimiento que encendió las especulaciones.

Esta acción, en cuestión de minutos, movilizó a sus seguidores en redes sociales, quienes comenzaron a realizar teorías sobre el significado de esta acción.

Una de las teorías que tomó más fuerza es sobre que Bad Bunny hará un anuncio importante.

Esta teoría tiene como base el que, en el pasado, el cantante de reguetón ha usado esta estrategia como antesala de anuncios importantes, como lanzamientos musicales o nuevas giras.

escena-bad-bunny-ig.jpg

Según los rumores por parte de cuentas especializadas y teorías en redes por parte de fans, el gesto sería la antesala de un anuncio relacionado con nuevas fechas de conciertos, con especial énfasis en México, país en donde se concentra una de las bases más sólidas del cantante.

Según estas versiones, Bad Bunny regresaría a México antes de que termine el año, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial por parte del artista o su equipo.

Y es que el momento donde ocurre esto no es uno cualquiera, pues Benito Antonio Martínez Ocasio atraviesa, tal vez, la semana más importante de su carrera, pues en la misma ganó el Grammy a Álbum del Año y, días después, encabezó el medio tiempo del evento deportivo más visto del planeta, reforzando su estatus como figura global.

Aunque también, para los escépticos, el borrado de sus redes funciona como un punto y aparte, el cierre de una etapa y el inicio de otra y no para generar emoción por un posible anuncio de nuevas fechas, pero como nada en la vida está escrito, la única manera de averiguarlo será esperar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

f350c814a9e4_gettyimages_2041033191_1_aa1df205f5
Úrsula Corberó y Chino Darín se convierten en padres
nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
escena_lady_gaga_super_bowl_50dc1bf72e
Lady Gaga luce diseño latino en el medio tiempo del Super Bowl
publicidad

Últimas Noticias

vicealmirante_farias_sheinbaum_b024de6d5a
Delega Presidencia investigación a FGR sobre caso Farías Laguna
fuerza_aerea_mexicana_dcd11a2164
Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana; vocación y disciplina
medicinas_tamaulipas_b42282cdb1
Hay 92% de abasto de medicinas en Tamaulipas, afirma ISSSTE
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×