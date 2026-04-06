¡Es oficial! Bad Bunny estrenará concierto filmado en Tokio

Spotify anunció el estreno de “Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film”, una película de concierto protagonizada por Bad Bunny que llegará este 8 de abril de 2026 de forma exclusiva a la plataforma.

El material fue grabado durante el show que el cantante ofreció el pasado 7 de marzo en el Tipstar Dome Chiba, en Tokio, marcando su primer concierto en Asia y uno de los momentos más especiales de su carrera reciente.

Un show íntimo y global

El concierto formó parte de la serie “Billions Club Live”, que celebra a artistas con múltiples canciones que superan los mil millones de reproducciones.

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En el caso de Bad Bunny, suma 29 temas dentro de este exclusivo club.

El evento reunió a apenas 2,300 fans seleccionados, creando una atmósfera íntima pero llena de energía, donde el público japonés coreó éxitos como “Tití Me Preguntó”, “Ojitos Lindos” y “Yonaguni”, incluyendo sus partes en japonés.

Setlist lleno de éxitos

La película, con duración aproximada de 90 minutos, incluirá un recorrido por los mayores hits del artista, entre ellos “Me Porto Bonito”, “DÁKITI”, “Callaíta” y “Safaera”, esta última con la participación de Jowell & Randy.

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Uno de los momentos más destacados será la versión en salsa de “MIA”, con la colaboración de agrupaciones puertorriqueñas, así como arreglos especiales en temas como “BAILE INoLVIDABLE”.

El espectáculo combinó el reggaetón con elementos de la cultura japonesa, incluyendo una escenografía inspirada en los cerezos en flor (sakura), así como la presencia de banderas y símbolos puertorriqueños entre el público.

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Además, el evento contó con invitados y figuras reconocidas entre la audiencia, consolidando el impacto global del artista.

La película no llegará a cines ni a otras plataformas de streaming, por lo que solo podrá verse a través de Spotify, donde ya se ha lanzado un breve adelanto dentro de su serie “Billions Club”.

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