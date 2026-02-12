Podcast
Escena

Reconocen a Bad Bunny por su aporte a la difusión del español

La Academia Puertorriqueña reconoció su influencia global en la difusión del español, destacando su papel como uno de los artistas de más populares del mundo

  • 12
  • Febrero
    2026

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española reconoció este jueves la influencia global de Bad Bunny en la difusión del español, al destacar su papel como uno de los artistas de mayor proyección internacional de la música popular.

La institución subrayó que su carrera ha contribuido de forma decisiva a expandir la presencia del idioma en distintos rincones del mundo.

En una resolución, la Academia afirmó que el español de Puerto Rico constituye un elemento central en la identidad y la obra del cantante, y que su proyecto cultural ha ayudado a “superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas”.

El documento resaltó que, pese al carácter local de las referencias y formas lingüísticas presentes en sus composiciones, el mensaje del artista ha logrado trascender fronteras.

“Su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas”, destacó la institución.

Asimismo, la Academia señaló que la voz puertorriqueña y antillana de Bad Bunny ha alcanzado una “resonancia de carácter transcontinental, representando a América en su totalidad”, lo que refuerza su papel como figura cultural y lingüística del mundo hispanohablante.

La resolución también subrayó la evolución de su propuesta artística y su compromiso con valores como el amor, la libertad, la justicia, la solidaridad y la autenticidad, al tiempo que decidió “reconocer su aportación a la difusión internacional de la lengua española y destacar su contribución a la proyección del español de Puerto Rico como seña de identidad personal y colectiva”.

Después de su participación en los Premios Grammys y en el show del medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny continuará su "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", con paradas en Argentina.

Tras Argentina, sus próximas paradas son Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.


