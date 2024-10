Beba Montes retira a su hija de la escuela por fans de Adrián

Mi hija era una niña normal, yo era una persona normal, pero ya no lo somos, chicos, no lo somos y bueno, ustedes saben cómo estuvo la cosa, ustedes me siguieron desde el momento en que yo empecé a recibir amenazas por parte del fandom de AM, yo recibí amenazas horribles, en las que me decían que querían violar a mi hija, en las que me decían que me querían matar, en las que decían que el día que me encontraran en la calle x, x, x, muchas cosas muy feas y no uno, mucho, así que bueno yo tomé la decisión de sacar a mi hija de la escuela por miedo a que alguien supiera donde estudiaba