Comienza el juicio por robo de joyas de Kim Kardashian en 2016

El juicio por el robo de 2016 en el que ladrones armados ataron a Kim Kardashian en su dormitorio y robaron joyas valuadas en millones de dólares durante la Semana de la Moda comenzó este lunes en París.

Diez personas, nueve hombres y una mujer, están siendo juzgadas por cargos de robo y secuestro de la personalidad mediática y del conserje de la residencia donde se hospedaba la noche del 2 de octubre de 2016. Dos de ellos reconocieron su participación, pero los demás lo han negado.

El juicio comenzó con la selección del jurado de seis ciudadanos que llevarán a cabo el proceso junto con tres magistrados, un procedimiento en Francia reservado para los crímenes más graves.

En entrevistas y en el programa de telerrealidad de su familia, Kardashian ha descrito sentirse aterrorizada, pensando que iba a ser violada y asesinada cuando los criminales irrumpieron en su dormitorio y le apuntaron con un arma.

Sus abogados dijeron que testificará en persona en el juicio que está programado para durar hasta el 23 de mayo. Se espera que declare el 13 de mayo.

"La señora Kardashian está reservando su testimonio para el tribunal y el jurado y no desea dar más detalles en este momento", dijeron. "Ella tiene un gran respeto y admiración por el sistema de justicia francés y ha sido tratada con gran respeto por las autoridades francesas".

En una aparición en 2020 en el programa de Netflix de David Letterman, Kardashian recordó con lágrimas pensando: "Este es el momento en que me van a violar. Estoy como, '¿Qué está pasando? ¿Vamos a morir? Sólo díganles que tengo hijos. Tengo bebés, tengo un esposo, tengo una familia'".

Originalmente, se esperaban doce personas en el banquillo de los acusados, pero una ha muerto y otra está gravemente enferma y no puede ser juzgada. Según la investigación, cinco de los diez acusados estuvieron presentes en la escena del robo.

Los ‘Abuelos Ladrones’

La prensa francesa los ha apodado "Los Abuelos Ladrones" porque los principales acusados son mayores y han sido ladrones de bancos con largos antecedentes criminales.

Kardashian dijo a los investigadores que fue llevada a un baño y colocada en la bañera. Sus atacantes huyeron en bicicletas o a pie, y ella se liberó quitándose la cinta.

Corrió a la habitación de su estilista y llamó a su hermana Kourtney. Poco después, Kardashian dijo a los investigadores que no había resultado herida. Presentó una denuncia, añadiendo que quería dejar Francia lo antes posible para reunirse con sus hijos.

Según su testimonio y el del conserje, al menos un sospechoso tenía una pistola con la que amenazó a las víctimas.

Joyas de millones de dólares

Los ladrones robaron muchas piezas de joyería, incluyendo un anillo valuado en más de $6 millones de dólares. Sólo una pieza, una cruz con diamantes sobre platino que se perdió durante la fuga de los sospechosos, ha sido recuperada.

Dos de los acusados han confesado parcialmente el crimen, ya que se encontró su ADN en la escena.

El presunto cabecilla, Aomar Aït Khedache, de 68 años, es uno de los dos sospechosos de haber entrado en el apartamento. Apodado "Viejo Omar", su perfil genético fue encontrado en la cinta utilizada para amordazar a Kardashian.

Khedache, que es sordo, responderá a las preguntas del tribunal por escrito.

Salió del hotel en bicicleta, al igual que otros dos, y luego se reunió con su hijo, que lo esperaba en un coche estacionado en una estación de tren cercana.

Otro dijo que ató al conserje con cables, pero no subió al apartamento de Kardashian. Yunice Abbas, de 71 años, dijo que actuó como vigía en el área de recepción de la planta baja, asegurándose de que la ruta de escape estuviera despejada. Dijo que no estaba armado y que no amenazó personalmente a Kardashian, pero admitió que compartía la responsabilidad del crimen.

Abbas fue arrestado en enero de 2017 y pasó 21 meses en prisión antes de ser liberado bajo supervisión judicial. En 2021, coescribió un libro en francés titulado “J’ai séquestré Kim Kardashian” (Secuestré a Kim Kardashian).

Didier Dubreucq, de 69 años, conocido como "Ojos Azules", es el segundo presunto ladrón sospechoso de haber entrado en el apartamento. Niega cualquier implicación, aunque fue filmado por cámaras de seguridad, y numerosos contactos telefónicos con los otros coacusados muestran su implicación, según la investigación.

Los otros acusados son sospechosos de proporcionar información sobre la presencia de Kardashian en el apartamento. Otros están acusados de haber jugado un papel en la reventa de las joyas en Amberes, Bélgica.

