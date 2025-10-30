Cerrar X
Belinda abrirá su camerino a fans en experiencia exclusiva

La cantante será anfitriona de una Experiencia Airbnb el 8 de noviembre en CDMX, donde convivirá con fans y mostrará el detrás de 'Mentiras, All Stars'

Belinda invita a fans a experiencia exclusiva de 'Mentiras, All Stars'

Belinda cada día demuestra que es muy cercana con sus fans y esta vez no es la excepción.

Y para muestra de ello es que la cantante y actriz abrirá las puertas de su camerino y del escenario de 'Mentiras, All Stars' para un grupo reducido de fans, en una experiencia exclusiva organizada por Airbnb el próximo 8 de noviembre en la Ciudad de México.

Para esta ocasión, la "princesa del pop latino" será la anfitriona de una Experiencia Airbnb Originals, la cual incluirá un recorrido tras bambalinas, karaoke privado, acceso a su camerino y lugares VIP para disfrutar la función.

Solo ocho personas podrán participar en el evento, cuya reserva gratuita estará disponible a partir del 31 de octubre en la página de la aplicación a partir de las 11:00 horas.

La iniciativa, la cual lleva por nombre "El Mentiverso", forma parte de la línea de experiencias únicas con personalidades destacadas de diferentes ámbitos que ofrece la plataforma.

En esta ocasión, la artista abrirá las puertas de su camerino y del universo que acompaña a la exitosa obra teatral, en una convivencia íntima con seguidores que podrán sentirse parte del elenco, aunque sea por una noche.


