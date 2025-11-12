Cerrar X
Escena

Belinda y SIA lanzan colaboración navideña 'Snowman'

La cantante mexicana Belinda sorprendió este 12 de noviembre al anunciar una esperada colaboración con la artista australiana SIA

  • 12
  • Noviembre
    2025

La cantante mexicana Belinda sorprendió este 12 de noviembre al anunciar una esperada colaboración con la artista australiana SIA, generando gran revuelo en redes sociales.

El dúo presentará una nueva versión del tema navideño “Snowman”, uno de los clásicos más populares del repertorio invernal de SIA.

De acuerdo con reportes recientes, la canción será un remix especial que fusionará el estilo pop-latino de Belinda con la distintiva voz y el toque melódico de SIA, prometiendo un éxito internacional justo a tiempo para la temporada festiva.

La colaboración será estrenada este viernes 14 de noviembre, según confirmaron las redes oficiales de la cantante australiana.


Comentarios

