Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
belinda_carlota_mariachis_tacos_a82892f771
Escena

Agradece Belinda a producción de 'Carlota' con tacos y mariachi

Actores y equipo recibieron una convivencia organizada por la cantante, donde resaltó el reconocimiento al trabajo detrás de cámaras

  • 12
  • Febrero
    2026

Belinda anunció que se ausentará temporalmente de México para enfocarse en el rodaje de la serie "Carlota", producción inspirada en la vida de la emperatriz.

Durante esta etapa, la cantante y actriz participa como protagonista en un proyecto que reúne a figuras del entretenimiento internacional y que se desarrolla en España, donde ya iniciaron las grabaciones.

Belinda participa en serie 'Carlota' junto a elenco internacional

La intérprete informó que permanecerá una temporada fuera del país debido a los compromisos laborales relacionados con la serie. El proyecto cuenta con la participación de actores como Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena, Bárbara de Regil, Sebastián Zurita, Álvaro Rico y Clara Alvarado, quienes forman parte del reparto principal.

La producción se basa en la historia de la emperatriz Carlota, figura histórica vinculada al Segundo Imperio Mexicano. Este proyecto representa una colaboración entre talentos de diferentes países, con locaciones y producción desarrolladas en territorio español.

Belinda-carlota.jpg

¿Qué sorpresa organizó Belinda para la producción de 'Carlota'?

En medio del ritmo de trabajo que implican las grabaciones, Belinda organizó una convivencia para el elenco y el equipo técnico con el objetivo de agradecer el trabajo realizado durante el rodaje. La artista compartió un momento con la producción en el que ofreció tacos y música de mariachi, como representación cultural mexicana.

Durante la reunión, la cantante dirigió un mensaje al personal que participa detrás de cámaras, destacando el trabajo que realizan durante la filmación.

“Todos llegan horas antes de nosotros los actores, por eso quería que estuviera toda la producción porque yo sé todo el esfuerzo que cada uno de ustedes pone en cada cosa.
Todos ponen tanto de su parte que nosotros vivimos en nuestro mundo y nos olvidamos de agradecer. Yo quería esto para agradecerles. Quiero que sientan ese amor de regreso y este es un pedacito de mi corazón y de México para ustedes”.

Belinda interpreta canción acompañada de mariachi en España

Durante la convivencia, la también actriz interpretó el tema “Cómo quien pierde una estrella”, canción popularizada por Alejandro Fernández, acompañada por un grupo de mariachi que participó en la sorpresa organizada para el equipo.

La presentación ocurrió frente a integrantes del elenco, entre ellos el actor Miguel Ángel Silvestre, quien reaccionó al gesto y expresó su entusiasmo por compartir proyecto con la cantante mexicana. La convivencia fue difundida por la propia artista mediante redes sociales, donde mostró parte del ambiente generado durante la grabación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
sheinbaum_pepe_aguilar_angela_454a3cebf8
Desmiente Presidenta ataque armado contra Pepe y Ángela Aguilar
salma_hayek_sheinbaum_2578af30a5
Anunciarán Sheinbaum y Salma Hayek incentivos al cine mexicano
publicidad

Últimas Noticias

20260213_06_comparte_nl_buenaspracticas_11_10f6cafde4
Comparte NL prácticas de transformación digital en el Senado
Whats_App_Image_2026_02_13_at_8_36_54_PM_2_a6193cf700
Promueve San Pedro respeto vial durante festejos de San Valentín
vacuna_sarampion_54df98208c
Fortalecen campaña de vacunación contra sarampión en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
zuazua_nl_5c34013be4
Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua
publicidad
×