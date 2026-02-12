Agradece Belinda a producción de 'Carlota' con tacos y mariachi

Belinda anunció que se ausentará temporalmente de México para enfocarse en el rodaje de la serie "Carlota", producción inspirada en la vida de la emperatriz.

Durante esta etapa, la cantante y actriz participa como protagonista en un proyecto que reúne a figuras del entretenimiento internacional y que se desarrolla en España, donde ya iniciaron las grabaciones.

Belinda participa en serie 'Carlota' junto a elenco internacional

La intérprete informó que permanecerá una temporada fuera del país debido a los compromisos laborales relacionados con la serie. El proyecto cuenta con la participación de actores como Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena, Bárbara de Regil, Sebastián Zurita, Álvaro Rico y Clara Alvarado, quienes forman parte del reparto principal.

La producción se basa en la historia de la emperatriz Carlota, figura histórica vinculada al Segundo Imperio Mexicano. Este proyecto representa una colaboración entre talentos de diferentes países, con locaciones y producción desarrolladas en territorio español.

¿Qué sorpresa organizó Belinda para la producción de 'Carlota'?

En medio del ritmo de trabajo que implican las grabaciones, Belinda organizó una convivencia para el elenco y el equipo técnico con el objetivo de agradecer el trabajo realizado durante el rodaje. La artista compartió un momento con la producción en el que ofreció tacos y música de mariachi, como representación cultural mexicana.

Durante la reunión, la cantante dirigió un mensaje al personal que participa detrás de cámaras, destacando el trabajo que realizan durante la filmación.

“Todos llegan horas antes de nosotros los actores, por eso quería que estuviera toda la producción porque yo sé todo el esfuerzo que cada uno de ustedes pone en cada cosa.

Todos ponen tanto de su parte que nosotros vivimos en nuestro mundo y nos olvidamos de agradecer. Yo quería esto para agradecerles. Quiero que sientan ese amor de regreso y este es un pedacito de mi corazón y de México para ustedes”.

Belinda preparó una fiesta con mariachi y comida mexicana para todo el cast y la producción de “Carlota” en España. 🇲🇽 pic.twitter.com/nBoDhOFdkH — Belinda Access (@BelindaAccess) February 12, 2026

Belinda interpreta canción acompañada de mariachi en España

Durante la convivencia, la también actriz interpretó el tema “Cómo quien pierde una estrella”, canción popularizada por Alejandro Fernández, acompañada por un grupo de mariachi que participó en la sorpresa organizada para el equipo.

LO QUE SON LOS VOCALS DE BELINDA CANTANDO MARIACHI POR FAVOR pic.twitter.com/BhUIsWZVRp — vale 🏹 (@flawlessbeli) February 12, 2026

La presentación ocurrió frente a integrantes del elenco, entre ellos el actor Miguel Ángel Silvestre, quien reaccionó al gesto y expresó su entusiasmo por compartir proyecto con la cantante mexicana. La convivencia fue difundida por la propia artista mediante redes sociales, donde mostró parte del ambiente generado durante la grabación.

