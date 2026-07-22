Belinda aclara polémica por supuesta indirecta a Kenia Os

Belinda negó haber lanzado una indirecta contra Kenia Os y explicó que sus comentarios se referían a su colaboración con Danna.

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Belinda salió a aclarar la polémica generada en redes sociales luego de que algunos usuarios interpretaran una de sus declaraciones como una supuesta indirecta hacia Kenia Os.

La cantante aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y negó tener algún conflicto con la intérprete sinaloense.

La controversia surgió después de una entrevista en la que Belinda habló sobre su próxima colaboración musical con Danna Paola, un proyecto que ha llamado la atención de sus seguidores por reunir a dos de las figuras más conocidas del pop mexicano.

La declaración que generó reacciones

Durante una entrevista con Vogue México y Latinoamérica, Belinda compartió su emoción por el lanzamiento de su próximo dueto con Danna y destacó la importancia de que dos artistas femeninas de la industria mexicana trabajen juntas.

Leer más: Belinda confirma grabación de su tema con Danna Paola "Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música", comentó.

Sus palabras provocaron comentarios entre seguidores de Kenia Os, quienes recordaron que Belinda y la cantante lanzaron en 2024 la canción Jackpot.

Algunos usuarios consideraron que la declaración ignoraba esa colaboración y la interpretaron como una referencia hacia la artista.

Belinda niega cualquier rivalidad

Ante las críticas, Belinda publicó un mensaje en sus redes sociales para explicar el contexto de sus declaraciones y aclarar que no estaba enviando ninguna indirecta a Kenia Os ni a otra compañera de la industria.

"Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama #Jackpot y una relación muy bonita", escribió la cantante.

La intérprete explicó que sus comentarios estaban relacionados con la supuesta rivalidad que durante años se creó entre ella y Danna Paola, una comparación que, según señaló, nunca representó la realidad.

"A lo que me refería en la entrevista es a que siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera", explicó.

Un llamado a terminar con las rivalidades

Belinda también pidió a sus seguidores evitar los enfrentamientos entre artistas y fandoms, señalando que este tipo de comparaciones generan divisiones innecesarias dentro de la música.

"Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms. Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario", expresó.

Finalmente, la cantante celebró que cada vez existan más colaboraciones entre mujeres dentro de la industria musical y concluyó su mensaje con una invitación a apoyar la unión entre artistas.

La colaboración con Danna genera expectativa

El próximo lanzamiento de Belinda junto a Danna Paola ha despertado gran expectativa debido a la historia de comparaciones que durante años rodeó a ambas intérpretes.

Algunos usuarios señalaron que la cantante se refería a la unión de dos artistas con trayectorias similares dentro del pop mexicano, mientras que otros mantuvieron la interpretación inicial sobre una posible referencia a Kenia Os.

Aunque Belinda posteriormente eliminó la publicación donde realizó la aclaración, el mensaje ya había sido compartido ampliamente por usuarios en redes sociales.

Hasta el momento, ni Danna Paola ni Kenia Os han emitido comentarios públicos sobre la controversia.