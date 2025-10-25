Cerrar X
Escena

Lupillo Rivera aclara fotos y relación con Belinda en su libro

Durante la presentación de su libro Tragos Amargos en CDMX, Lupillo Rivera se refirió a la polémica sobre las fotografías incluidas en su autobiografía

  • 25
  • Octubre
    2025

Durante la presentación de su libro Tragos Amargos en la Ciudad de México, Lupillo Rivera se refirió a la polémica sobre las fotografías incluidas en su autobiografía.

“El Toro del Corrido” explicó que decidió publicar dos ediciones distintas por motivos legales: “El libro de México tiene diferentes fotos. No fue por miedo, sino por las leyes que existen”, aclaró ante los medios.

El momento más polémico de la conferencia llegó al hablar sobre Belinda, su presunta expareja.

Lupillo aseguró que las fotos que posee de la cantante fueron tomadas y enviadas por ella misma: “Nunca agarré mi celular y tomé una selfie, ella me las mandaba a mí”.

Además, confirmó que mantuvo una relación sentimental de siete meses con la intérprete de Cactus.

La controversia trasciende lo mediático

Según su abogado, Lupillo interpuso una contrademanda contra Belinda por presunta falsedad de declaraciones, luego de que la cantante lo denunciara por supuestos actos de violencia de género y digital.

"Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación laboral. Ya hay una falsedad", aseguró el representante legal del cantante.

Hasta ahora, Belinda no ha emitido comentarios sobre el caso, mientras el lanzamiento del libro sigue generando atención por las revelaciones personales y las batallas legales del cantante.


