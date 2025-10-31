Belinda sorprende con disfraz para Belliween 2025

La actriz Belinda fue ovacionada al compartir su la experiencia de "Belliween 2025", su tradicional fiesta de Halloween.

En redes sociales, mostró su proceso de transformación de ser una actriz hasta convertirse en Greta, uno de los icónicos personajes de los Gremlins.

La cantante y modelo mostró su disfraz que presentaba una peluca verde con las grandes orejas características de las criaturas, mientras portaba un vestido que hacía alusión a la piel sintética ceñido al cuerpo acompañado de un corset de color rojo.

En redes sociales, el video del look de Belinda se volvió tendencia rápidamente, con miles de usuarios destacando su creatividad y fidelidad.

Entre las cdecenas de invitados que se presentaron en esta celebración, la sorpresa fue la actriz Aislinn Derbez, hija del reconocido productor, debido a que se disfrazó de uno de los personajes característicos de Eugenio Derbez, "Aarón Abasolo".





Comentarios