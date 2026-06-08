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¡Confirmado! Belinda dará voz a 'Lilypad' villana en Toy Story 5

La cantante y actriz confirmó que interpretará a Lilypad en el doblaje latino de Toy Story 5, una de las nuevas figuras de la saga de Pixar

  • 08
  • Junio
    2026

La cantante y actriz Belinda confirmó este lunes su incorporación al elenco de doblaje de Toy Story 5, donde dará vida en español a Lilypad, uno de los nuevos personajes que formarán parte de la esperada película de Disney y Pixar.

La noticia fue anunciada mediante una publicación conjunta con Disney Studios Latinoamérica, acompañada de un video grabado desde las instalaciones de Pixar en San Francisco, California, donde la artista expresó su entusiasmo por participar en una de las franquicias animadas más exitosas del cine.

"Hola, estoy aquí en los estudios de Pixar en San Francisco. Y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney y Pixar", señaló Belinda en el mensaje compartido en redes sociales.

En el video, la intérprete recorrió algunos espacios de los estudios de animación y apareció junto a figuras de personajes emblemáticos de la saga como Woody, Buzz Lightyear, Jessie y Tiro al Blanco.

Belinda manifestó su emoción por integrarse al universo de Toy Story, un proyecto que calificó como un sueño hecho realidad y que marca una nueva etapa en su trayectoria dentro del doblaje.

Durante el fin de semana, la cantante ya había despertado la curiosidad de sus seguidores al compartir imágenes relacionadas con la franquicia y adelantar que revelaría una importante sorpresa este lunes.

“El lunes les tengo una sorpresa brutal. Un sueño hecho realidad para mí. Adivinen”, escribió entonces en sus historias de Instagram.

¿Quién es Lilypad?

La nueva integrante de Toy Story 5 tendrá un papel fundamental dentro de la historia. Lilypad es una tableta inteligente con forma de rana que llegará a la vida de Bonnie y se convertirá en uno de los principales desafíos para Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes.

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El personaje representa el avance de la tecnología y la creciente presencia de las pantallas en la vida de los niños, una temática que será central en la nueva entrega de Pixar.

La trama abordará el contraste entre los juguetes tradicionales y los dispositivos electrónicos, planteando una reflexión sobre las nuevas formas de entretenimiento infantil y la evolución de los hábitos de juego.

En la versión original en inglés, Lilypad será interpretada por la actriz Greta Lee.

Belinda regresa al doblaje

Aunque para muchos representa una sorpresa, esta no es la primera experiencia de Belinda en el mundo del doblaje.

A lo largo de su carrera ha participado en diversas producciones animadas, prestando su voz a personajes de películas como Trolls, Despereaux: Un pequeño gran héroe y Las aventuras de Tadeo.

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Su incorporación a Toy Story 5 fortalece además la presencia de figuras latinas dentro de uno de los proyectos más ambiciosos de Disney y Pixar para los próximos años.

Más estrellas latinas se unen al proyecto

Belinda no será la única celebridad hispana que formará parte de la película. Previamente se confirmó la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien dará voz a un nuevo personaje identificado como una rebanada de pizza con gafas de sol.

Asimismo, el productor argentino Bizarrap debutará en el doblaje interpretando a Santa de Jardín, un peculiar gnomo que también aparecerá en la historia.

La estrategia de Pixar busca conectar con el público latinoamericano mediante la incorporación de artistas ampliamente reconocidos en la región.

Toy Story 5 apostará por la tecnología como tema central

La nueva película retomará la historia de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes tras los acontecimientos ocurridos en Toy Story 4.

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En esta ocasión, los personajes enfrentarán una realidad distinta: competir por la atención de Bonnie frente a dispositivos tecnológicos que forman parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones.

Además de explorar la amistad y el paso del tiempo, la cinta abordará el impacto de la tecnología en la infancia y la importancia de la imaginación en el juego tradicional.

La película tiene previsto llegar a los cines de Latinoamérica durante junio de 2026 y es considerada una de las producciones animadas más esperadas del año.


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