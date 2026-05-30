La cantante terminó el rodaje de la nueva miniserie que marcará el proyecto más ambicioso de su carrera como actriz y que está previsto para 2026 o 2027

Inicio / Escena / Termina Belinda el rodaje de 'Carlota' en España

Belinda concluyó oficialmente el rodaje de "Carlota", la nueva miniserie de HBO que marcará el proyecto más ambicioso de su carrera internacional como actriz.

A través de sus redes sociales, la artista mexicana compartió una fotografía junto al elenco y al equipo de producción durante lo que fue identificado como el último día de grabaciones en España, poniendo fin a un proceso de trabajo que se extendió durante seis meses.

Un proyecto que la llevó al límite

En una historia publicada en Instagram, Belinda describió esta experiencia como una de las etapas más exigentes de su vida tanto a nivel profesional como personal.

La cantante y actriz explicó que la construcción de su personaje la llevó a explorar emociones profundas y momentos de gran vulnerabilidad.

“Me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí. Dejé mi alma en esta serie”, escribió.

La producción retrata el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867) desde una visión contemporánea, centrándose en la historia de dos aristócratas europeos con ideales progresistas que intentan construir un nuevo imperio mientras enfrentan conflictos marcados por la ambición, la lealtad y la traición.

Mabel Cadena dedica mensaje a Belinda

La actriz Mabel Cadena, quien interpreta a Josefa en la serie, también compartió un mensaje para Belinda tras finalizar las grabaciones.

En su publicación, agradeció el apoyo y la compañía de la cantante durante el rodaje, además de destacar el aprendizaje obtenido a lo largo del proyecto.

Cadena también resaltó el vínculo que lograron construir sus personajes dentro de la historia, fortaleciendo la relación entre Josefa y Carlota en pantalla.

Estreno previsto para 2026 o 2027

La miniserie contará con un total de 10 episodios y su estreno está previsto para finales de 2026 o principios de 2027.

Con este proyecto, Belinda asume el papel protagónico de mayor alcance internacional en su trayectoria artística, consolidando una nueva etapa en su carrera dentro de la actuación.