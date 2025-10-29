Belinda deslumbra junto a Cher en gala de Swarovski

Belinda causó sensación en redes sociales tras su aparición en el exclusivo evento “Masters of Light”, con el que Swarovski celebró su 130 aniversario en Los Ángeles.

La cantante mexicana brilló entre las grandes celebridades invitadas, destacando como una de las representantes de Latinoamérica.

El evento, realizado en West Sunset Boulevard, reunió a figuras internacionales del espectáculo en una experiencia inmersiva que celebra el futuro del lujo y el diseño. La intérprete de Heterocromía se robó los reflectores con un minivestido dorado cubierto de cristales, con el que rindió homenaje a la marca.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue su reencuentro con Cher, con quien posó para una fotografía que rápidamente se volvió viral.

Ambas compartieron sonrisas y estilo, Belinda deslumbrante en dorado y la legendaria cantante estadounidense con un elegante conjunto negro y abrigo de peluche.

A través de Instagram, Belinda compartió la imagen junto a Cher acompañada del tema DJ Play A Christmas Song, pieza en la que colaboraron en 2024.

Durante la velada, la mexicana también convivió con celebridades como Emily Ratajkowski y Alex Consani, quien sorprendió al hablar en español y elogiar a Belinda frente a las cámaras: “Chica, te ves hermosa. Ella brilla como una luz, mírate. Disfruta tu noche, reina”.

El momento se viralizó en cuestión de horas, desatando una ola de comentarios que celebraron el ascenso internacional de Belinda, quien una vez más confirmó su lugar como ícono del pop latino y de la moda mundial.

Comentarios