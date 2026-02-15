Fátima Bosch sufre quebranto de salud en desfile en Ecuador

La Miss Universo, Fátima Bosch, sufrió este domingo un quebranto de salud durante su participación en un desfile por los 75 años de la Fiesta de las Flores y las Frutas de Ambato, Ecuador.

Bosch iba de pie en una carroza alegórica desde la que saludaba a los asistentes al desfile, cuando de repente sufre un ligero quebranto que le obligó a arrodillarse, mientras el vehículo continuaba en movimiento.

En redes sociales se compartió el video del momento en el que se aprecia su desvanecimiento, tras el cual se acerca a ella una mujer con la que comienza a conversar.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre qué le ocurrió a Bosch, quien, según la prensa de ese país, continuó con su agenda en Ambato.

👑 Fátima Bosch, la actual Miss Universo, vivió un momento de tensión durante su participación en el tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y las Flores en Ambato. pic.twitter.com/XiLX8y2YzD — La Prensa Ecuador (@SomosLaPrensaEc) February 15, 2026

