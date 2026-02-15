Podcast
Fátima Bosch sufre quebranto de salud en desfile en Ecuador

La Miss Universo se desvaneció durante un desfile en Ambato, Ecuador; pese al incidente, la reina de belleza continuó con su agenda oficial

  • 15
  • Febrero
    2026

La Miss Universo, Fátima Bosch, sufrió este domingo un quebranto de salud durante su participación en un desfile por los 75 años de la Fiesta de las Flores y las Frutas de Ambato, Ecuador.

Bosch iba de pie en una carroza alegórica desde la que saludaba a los asistentes al desfile, cuando de repente sufre un ligero quebranto que le obligó a arrodillarse, mientras el vehículo continuaba en movimiento.

En redes sociales se compartió el video del momento en el que se aprecia su desvanecimiento, tras el cual se acerca a ella una mujer con la que comienza a conversar.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre qué le ocurrió a Bosch, quien, según la prensa de ese país, continuó con su agenda en Ambato.


