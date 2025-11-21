Cerrar X
Escena

Muere Erna Martha Bauman, reina de belleza y actriz mexicana

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la noticia; Bauman es recordada por su papel en el cine de terror clásico y sus raíces como Señorita México.

  • 21
  • Noviembre
    2025

La actriz y Señorita México, Erna Martha Bauman Keller, falleció a los 87 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). La noticia ha generado conmoción entre sus colegas y el público, que la recuerda como una figura icónica del cine clásico mexicano, especialmente en producciones de horror y misterio.

La ANDI, a través de un mensaje en redes sociales, expresó sus condolencias a familiares y amigos, destacando su trayectoria como actriz y su compromiso con la comunidad de intérpretes. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su muerte.

¿Quién fue Martha Bauman y cuál fue su trayectoria?

Erna Martha Bauman nació el 6 de julio de 1938 en la Ciudad de México. Su belleza y presencia la llevaron a ganar el título de Señorita México 1956, lo que le permitió representar a México en el concurso de Miss Universo ese mismo año, donde alcanzó la fase de semifinalista. 

Tras su paso por el mundo de los certámenes, Bauman incursionó en la actuación. Debutó en 1957 con la película La mujer marcada, y participó en una veintena de producciones entre cine y televisión hasta 1978. 

La actriz se ganó un lugar especial en el llamado “cine de vampiros mexicano”, gracias a su participación en filmes como El mundo de los vampiros (1961), El vampiro sangriento (1962) o La invasión de los vampiros (1963). 

También incursionó en producciones internacionales, como la comedia de terror Vampire Hookers (1978), junto al actor John Carradine. 

Además de películas, actuó en telenovelas: uno de sus regresos más destacados fue en 1997 con Rivales por accidente de TV Azteca.


