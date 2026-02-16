Aclara Fátima Bosch su estado tras desvanecerse en desfile

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, causó preocupación tras desvanecerse mientras participaba como invitada de honor en la tradicional Fiesta de la Fruta y de las Flores, celebrada en Ambato, Ecuador.

El incidente quedó captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se aprecia el momento en que la modelo pierde el conocimiento durante el desfile, por lo que fue auxiliada de inmediato por personas cercanas.

La situación encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a enviarle mensajes de apoyo desde distintos países.

Durante varias horas no hubo información oficial sobre su estado de salud, lo que aumentó la incertidumbre.

Sin embargo, más tarde la reina de belleza reapareció en sus plataformas digitales para explicar lo ocurrido.

Fátima Bosch explica las causas del desvanecimiento

Horas después del incidente, la Miss Universo difundió un comunicado en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. En el mensaje agradeció las muestras de cariño recibidas:

“Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales”.

Asimismo, explicó que el desmayo fue consecuencia del cansancio:

“El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento”.

Aseguró también que su estado de salud se mantiene estable y subrayó que continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales:

“Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”.

Confirma recuperación y continuidad de su agenda

Con esta declaración, Bosch puso fin a las especulaciones y confirmó que el incidente no representa un riesgo mayor para su salud.

La modelo reiteró su agradecimiento por el respaldo recibido y cerró su mensaje con palabras dirigidas a quienes siguieron de cerca su evolución:

“Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre”.

Su rápida reaparición pública devolvió la tranquilidad a sus seguidores y reafirmó su intención de mantener sin cambios su agenda internacional.

