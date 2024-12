Billboard nombra a Beyoncé la mayor estrella pop del siglo XXI

Beyoncé fue nombrada este martes como la mayor estrella pop del siglo XXI por Billboard. El anuncio fue dado a conocer como parte de una serie en curso.

“Beyoncé encabeza nuestra lista editorial elegida por nuestro personal con base en sus 25 años de influencia, impacto y evolución”, escribió Andrew Unterberger de Billboard.

En la publicación se leía que Beyoncé se encuentra en la “cima” de la lista debido a que batió récords es una intérprete y creadora “cuyo compromiso con la innovación, la evolución y la excelencia integral la han convertido en el parámetro con el que se ha medido durante mucho tiempo a todas las demás estrellas del pop de este siglo” durante los últimos 25 años.

Billboard’s Greatest Pop Stars Of The 21st Century: No. 1 — @Beyonce https://t.co/T2TPAIdWPg