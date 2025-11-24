Billie Eilish lanzará película-concierto 3D con James Cameron
La cantante sorprendió al público al anunciar una película-concierto en 3D titulada Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) junto al cineasta James Cameron
Billie Eilish llevó su universo artístico a un nuevo nivel. Durante la última fecha de su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour, este domingo 23 de noviembre en San Francisco, la cantante sorprendió al público al anunciar oficialmente su próximo gran proyecto: una película-concierto en 3D titulada Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), codirigida nada menos que junto al cineasta James Cameron.
El filme no será un simple registro de un show, sino una experiencia inmersiva diseñada para colocar al espectador “en el corazón del concierto”.
La producción utiliza tecnología 3D de última generación, la misma que Cameron ha perfeccionado en proyectos como Avatar.
La filmación se realizó a lo largo de varias fechas de la gira, incluyendo los conciertos de Manchester, donde Eilish dio el primer adelanto del proyecto en julio pasado.
La película llegará a los cines del mundo el 20 de marzo de 2026, distribuida por Paramount Pictures en colaboración con Darkroom Records, Interscope Films y Lightstorm Entertainment, la productora de Cameron.
En Instagram, Billie describió la experiencia como “un sueño hecho realidad” y destacó que esta gira es “uno de mis tours favoritos de todos los tiempos”.
Cameron elogió la precisión artística y técnica detrás del espectáculo, asegurando que el formato 3D permitirá una inmersión total en la energía cruda de sus conciertos.
La película-concierto captura la esencia de Hit Me Hard and Soft, el álbum que impulsó la gira mundial entre 2024 y 2025 y que agotó entradas en estadios y arenas de Norteamérica, Europa, Sudamérica, Asia y Oceanía. Con éxitos como “Lunch” y una estética introspectiva y oscura, el tour consolidó el crecimiento artístico y escénico de la cantante.
