Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_62_ce35bb4ea3
Escena

Billie Eilish hace oficial su relación con Nat Wolff

La premiere en Los Ángeles de 'Hit Me Hard and Soft: The Tour’ terminó por consolidar su relación frente a cámaras; así fue el especial momento.

  • 07
  • Mayo
    2026

Billie Eilish presentó su nuevo documental-concierto 'Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)' en Los Ángeles con una premiere que no solo reunió a figuras de la industria musical, sino que también marcó su primera aparición pública oficial junto al actor y músico Nat Wolff, con quien confirmó su relación ante las cámaras.

El evento no solo marcó el estreno de uno de los proyectos audiovisuales más importantes de la cantante, sino también la primera aparición formal de la pareja en una alfombra roja, confirmando meses de especulación sobre su relación.

Billie Eilish y Nat Wolff debutan como pareja en Los Ángeles

La presentación se llevó a cabo en Los Ángeles, donde Eilish llegó acompañada de Wolff, con quien posó por primera vez de manera oficial ante los medios como pareja.

La cantante, de 24 años, y el actor, de 31, llamaron la atención al mostrarse cercanos durante el evento, en medio de una noche enfocada principalmente en el estreno de su producción cinematográfica-musical.

Una relación que pasó de rumores a confirmación pública

Los primeros señalamientos sobre una posible relación entre ambos surgieron tras ser vistos juntos en distintas ocasiones durante 2025, lo que alimentó versiones en redes sociales y medios de entretenimiento.

Posteriormente, ambos fueron captados en actitudes cercanas en Europa, lo que reforzó las versiones sobre un vínculo sentimental, aunque ninguno había hecho una confirmación directa en eventos públicos de alto perfil.

Además, la presencia de Nat Wolff no pasó desapercibida debido a su trayectoria como actor y músico, así como por su participación en proyectos previos vinculados al entorno creativo de la cantante.

Un estreno que reunió a figuras del entorno de Billie Eilish

El evento también contó con la asistencia de colaboradores cercanos a la artista, entre ellos su hermano y productor Finneas, así como otros nombres vinculados a la producción del documental.

El proyecto, codirigido por la propia Billie Eilish junto a James Cameron, busca mostrar una visión más íntima de su gira mundial y su evolución artística en los últimos años.

La cinta combina elementos de concierto, narrativa visual y momentos personales, lo que ha convertido el estreno en uno de los más comentados dentro de la industria musical reciente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

billie_eilish_295c07112c
Billie Eilish responde a criticas por condenar consumo animal
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_f0d7e68c1a
Checa esta guía para celebrar a mamá este fin de semana
Whats_App_Image_2026_05_08_at_12_31_58_AM_85eec35d66
Laura Pausini conquista a los regios con un show en la Arena
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_c40e94d8f4
Cae presunto responsable de irrupción armada en San Buenaventura
escuela_clases_cursos1_464ea1db9e
Reitera titular de SEP que ciclo escolar termina el 5 de junio
INFO_7_UNA_FOTO_1_2f86305852
Arrestan a tres por posesión de droga en Gral. Bravo y Matehuala
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×