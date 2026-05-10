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Escena

Billie Eilish sorprende fans en estreno de su película 3D

La cantante Billie Eilish ha asistido inesperadamente a funciones de su filme de concierto en 3D, generando emoción entre fans en ciudades

  • 10
  • Mayo
    2026

La cantante estadounidense Billie Eilish ha sorprendido a sus seguidores al asistir personalmente a diversas proyecciones de su nueva película de concierto HIT ME HARD AND SOFT: The Tour (LIVE IN 3D), generando momentos emotivos en distintas ciudades.

La producción, codirigida por la propia artista junto al cineasta James Cameron, se estrenó en cines alrededor del 8 de mayo de 2026 y ha sido presentada como una experiencia inmersiva en formato 3D que recrea la energía de su más reciente gira mundial.

Apariciones inesperadas en varias ciudades

Durante la gira de presentaciones especiales, la intérprete ha sorprendido a fans en ciudades como Las Vegas, Londres y Los Ángeles, donde ha aparecido sin previo aviso en funciones seleccionadas.

En Las Vegas, Billie convivió con el público durante una proyección especial de aproximadamente 20 minutos, saludando, abrazando a los asistentes y generando una ola de emoción entre los presentes.

En Londres, su aparición en una función organizada junto a American Express también provocó reacciones virales en redes sociales.

La película, distribuida por Paramount Pictures, captura la última etapa de su gira “Hit Me Hard and Soft Tour”, filmada principalmente en el Co-op Live Arena de Manchester durante julio de 2025.

Con una duración de 114 minutos y clasificación PG-13, el filme combina interpretaciones en vivo de temas como “Bad Guy”, “Happier Than Ever” y “What Was I Made For?”, con una puesta en escena diseñada para maximizar la experiencia en 3D.

El proyecto también incorpora tecnología avanzada desarrollada junto a Cameron, reconocido por su trabajo en producciones de gran escala, lo que permite una experiencia visual inmersiva desde múltiples ángulos.

 


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