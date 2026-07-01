Billie Eilish revive polémica sobre educación en casa

Un video de 2019 volvió a generar críticas contra Billie Eilish por calificar de “flojos” a los padres que envían a sus hijos a la escuela

La cantante Billie Eilish volvió a convertirse en tendencia luego de que resurgiera una entrevista de 2019 en la que calificó de "flojos" a los padres que deciden enviar a sus hijos a la escuela en lugar de educarlos en casa.

Las declaraciones, realizadas para la serie Over/Under de Pitchfork, provocaron una nueva ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron a la artista por considerar que sus comentarios reflejan una visión privilegiada y alejada de la realidad de muchas familias.

La experiencia de Billie Eilish con la educación en casa

Eilish, de 24 años, fue educada en casa junto a su hermano mayor, Finneas O'Connell, bajo la enseñanza de su madre, Maggie Baird.

Durante la entrevista explicó que gran parte de su aprendizaje se desarrolló mediante experiencias cotidianas, como aprender matemáticas en la cocina con su madre o adquirir habilidades prácticas junto a su padre, Patrick O'Connell.

"Nunca fui a la escuela. Crecí con educación en casa, siempre en casa, nunca de otra manera. La cuestión es que igual aprendí todo, ¿sabes? Pero lo aprendí en la vida".

La cantante también cuestionó el sistema educativo tradicional y atribuyó esa decisión de muchos padres a la falta de compromiso.

"Creo que algunos lo hacen de la manera equivocada, lo que hace tu vida horrible, miserable y aburrida. Y eso es principalmente porque los padres son tremendamente flojos: por eso mandan a sus hijos a la escuela".

Las críticas en redes sociales

Las declaraciones volvieron a viralizarse y generaron numerosas críticas de usuarios que señalaron que la educación en casa no es una alternativa viable para la mayoría de las familias.

Entre los comentarios más repetidos se destacó que este modelo educativo suele requerir que al menos uno de los padres pueda permanecer en casa, una posibilidad que muchas personas no tienen debido a sus responsabilidades laborales.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES) de Estados Unidos, únicamente el 3.3% de los estudiantes de primaria y secundaria reciben educación en casa.

Algunos usuarios calificaron las declaraciones como "privilegiadas", mientras que otros cuestionaron cómo podrían los padres trabajar y, al mismo tiempo, asumir completamente la educación de sus hijos.

Sin embargo, también hubo quienes coincidieron parcialmente con el planteamiento de la cantante, aunque consideraron que la forma en la que expresó su opinión no fue la más adecuada.

Finneas y sus padres defendieron ese modelo educativo

En la misma entrevista, Finneas O'Connell explicó que la educación en casa le permitió desarrollar su identidad sin depender de la opinión de otros estudiantes.

Por su parte, Maggie Baird señaló que este modelo brindó a sus hijos la flexibilidad necesaria para dedicar más tiempo a las actividades que realmente disfrutaban, sin estar sujetos a un calendario escolar tradicional.

Patrick O'Connell también reveló en 2019 que la decisión de educar a sus hijos en casa estuvo inspirada por la experiencia del grupo Hanson, cuyos integrantes siguieron un modelo similar durante su infancia.

Billie Eilish habla sobre la autenticidad y la fama

Más allá de la controversia, la intérprete habló recientemente sobre los retos de mantener su autenticidad conforme ha crecido su carrera artística.

Durante una participación en el podcast Conan O'Brien Needs A Friend, Eilish recordó que desde niña se sentía insegura por su nombre, ya que con frecuencia le decían que era un nombre masculino.

También compartió que siempre ha buscado mantener una relación cercana con quienes escuchan su música y recordó que creció en un entorno donde la música formaba parte de la vida cotidiana junto a su hermano Finneas y el resto de su familia.