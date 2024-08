Padece la cantante Billie Eilish trastornos del sueño

La cantante Billie Eilish reveló lo que representa para ella el momento de irse a dormir, aspectos inéditos sobre su relación con el sueño y los trastornos que padece en torno a eso.

En una entrevista para el podcast Creativo, con el youtuber mexicano Roberto Martínez, la cantante confesó la molestia que le provoca la hora de dormir, pues tiene parálisis del sueño y otros problemas relacionados.

Durante la conversación, la multipremiada artista explicó cómo sus problemas con el sueño han influido en su vida personal y profesional, y cómo le han servido de inspiración para su música.

Martínez le cuestionó cuáles fueron los motivos del título de su primer álbum, When We All Fall Asleep, ¿Where Do We Go? A lo que ella respondió que se basa en sus experiencias con pesadillas y con el trastorno de la parálisis del sueño.

El trastorno se caracteriza por episodios breves en los que una persona, al despertar o al quedarse dormida, se siente incapaz de moverse o hablar, en otras palabras, lo que coloquialmente se conoce en México como subirse el muerto.

Los episodios, que pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, hacen que la persona pueda experimentar sensaciones intensas de miedo, ansiedad, y en algunos casos, alucinaciones.

Estos síntomas han sido descritos por Eilish como profundamente perturbadores, por lo que la hora de ir a dormir no es su favorita, debido a que, a pesar de tener una agitada agenda y sentirse cansada después de un largo día, enfrenta una lucha constante para conciliar el sueño.

"Sinceramente, al día de hoy, de verdad, no me gusta dormir. Preferiría hacer cualquier otra cosa; cuando estoy durmiendo, lo disfruto y no quiero despertar, pero no me gustan los finales. Podría estar tan cansada, podrían ser las 04:00 a.m. y yo estoy como, "¿qué vamos a hacer?", dijo.

Por estos problemas para dormir ha llegado a sentirse aislada, ya que mientras está despierta, la gente a su alrededor duerme. Este sentimiento de desconexión ha sido una fuente de estrés adicional y ha exacerbado su aversión a dormir.

La entrevista con el youtuber regio ha permitido a los fans conocer una faceta más personal de Billie, quien nunca antes había abordado el tema de manera pública.

