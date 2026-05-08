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Billie Eilish responde a criticas por condenar consumo animal

La polémica comenzó después de que la intérprete afirmara en una revista que “puedes amar a los animales, puedes comer carne, pero no puedes hacer ambas cosas”.

  • 08
  • Mayo
    2026

Billie Eilish volvió a generar conversación en redes sociales tras responder a las críticas que recibió por declaraciones recientes sobre el consumo de carne.

La cantante estadounidense defendió nuevamente su postura vegana luego de que usuarios cuestionaran sus palabras en una entrevista donde aseguró que “comer carne es inherentemente incorrecto”.

Billie Eilish responde sin retractarse

Ante las críticas, la cantante publicó un mensaje en redes sociales donde dejó claro que no piensa cambiar su postura y lanzó un llamado a quienes la cuestionan para que investiguen sobre la industria alimentaria.

“Sigan jodidamente enojados CONMIGO, de verdad que no me importa una mierda […] vayan a ver un documental o dos y algo de metraje de lo que se les hace a los animales que dicen amar y lo que les hace al planeta que fingen amar también”.

La artista agregó que las imágenes sobre el trato a los animales pueden resultar difíciles de observar, pero consideró importante enfrentarlas.

“Si ese metraje fue difícil para ustedes de ver, les animo a que por favor se miren a sí mismos. Como que estoy tan cansada de que defender/tener empatía por seres vivos sea controversial”.

La publicación también incluyó una crítica hacia quienes, según la cantante, prefieren ignorar las condiciones en las que viven y son procesados muchos animales destinados al consumo humano.

“Por favor sigan viviendo en un estado constante de disonancia cognitiva y negación e intenten convencerse de que no están viviendo una mentira”.

Las redes se dividen tras sus declaraciones

Tras sus declaraciones, algunos usuarios también señalaron una supuesta contradicción en el discurso de Billie Eilish, al mencionar que en videos donde se maquilla o se arregla utiliza marcas como Nars, Got2Be y Laura Mercier, compañías que han sido cuestionadas por sectores del activismo animal debido a políticas relacionadas con pruebas en animales o mercados donde estas prácticas son requeridas.

Otros usuarios comentaron que el veganismo puede percibirse como una postura ligada al privilegio económico y al acceso a ciertos productos o estilos de vida, mientras que algunas personas respondieron que una alimentación basada en plantas también puede resultar accesible y económica dependiendo del contexto y los hábitos de consumo.


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