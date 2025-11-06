Cerrar X
Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por US$35 millones

El actor presentó una nueva demanda contra su exesposa, reavivando el conflicto legal por la propiedad y viñedo francés Château Miraval

  • 06
  • Noviembre
    2025

El enfrentamiento legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por el castillo y viñedo Château Miraval, ubicado en la Provenza francesa, volvió a encenderse.

Según documentos judiciales, el actor presentó una nueva demanda por $35 millones de dólares en concepto de daños, alegando perjuicios relacionados con la venta de la participación de Jolie en la propiedad.

Nuevos correos y acusaciones en la disputa

En la demanda, el equipo legal de Pitt incluyó correos electrónicos y mensajes intercambiados con la defensa de Jolie sobre la transacción de 2021.

Uno de esos correos, fechado en noviembre de 2023, indica que Jolie ya estaba al tanto de la acusación y que el propio Pitt debía asumir los costos de reunir y presentar las pruebas que respaldaran sus reclamos.

Un conflicto que se arrastra desde 2022

El protagonista de Bastardos sin gloria ya había demandado en 2022 a su exesposa por vender su parte del viñedo al grupo Tenute del Mondo sin su consentimiento, violando, según él, un acuerdo verbal que prohibía hacerlo sin aprobación mutua.

Jolie negó la existencia de dicho pacto y respondió con una contrademanda, acusando a Pitt de mantener una “guerra vengativa” en su contra.

Audiencia clave en diciembre

De acuerdo con los reportes, la próxima audiencia pública sobre el caso está prevista para el 17 de diciembre. El litigio podría definir el futuro de la propiedad que ambos adquirieron durante su matrimonio.

Una relación marcada por el conflicto

Pitt y Jolie se conocieron durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith (2005), se casaron en 2014 y fueron oficialmente declarados solteros en 2019, tras una prolongada separación.

El acuerdo de divorcio se concretó en 2024, pero el caso del Château Miraval se mantiene como el principal punto de disputa entre las dos estrellas, que comparten la custodia de sus seis hijos.


