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Rechaza Brad Pitt retraso en juicio contra Angelina Jolie

El proceso está programado para el 1 de febrero de 2027, pero Jolie solicitó retrasarlo hasta noviembre del mismo año, pero Pitt rechazó la solicitud

  • 07
  • Abril
    2026

El actor Brad Pitt se opuso a la solicitud de su exesposa, Angelina Jolie, para aplazar el inicio del juicio por la disputa de su bodega en Francia, el viñedo Château Miraval, valuado en millones de dólares.

De acuerdo con documentos judiciales, el proceso está programado para el 1 de febrero de 2027, pero Jolie solicitó retrasarlo hasta noviembre del mismo año. Pitt, sin embargo, rechazó esta petición y solo estaría dispuesto a aceptar un aplazamiento menor de hasta dos meses.

Argumentos enfrentados

El protagonista de Hollywood sostiene que una demora prolongada afectaría no solo el desarrollo del negocio vinícola, sino también su “disfrute tranquilo” de la propiedad, donde la expareja contrajo matrimonio en 2014.

Además, argumentó que el paso del tiempo podría comprometer la disponibilidad de testigos clave. Según sus abogados, uno de ellos ya falleció, mientras que otro enfrenta problemas de salud que podrían impedirle declarar.

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Pitt también señaló que la disputa ha obstaculizado el funcionamiento de la bodega, por lo que busca una resolución pronta que permita a ambas partes “seguir adelante con sus vidas”.

Por su parte, Jolie defendió su solicitud de aplazamiento al considerar que el caso involucra cuestiones complejas, incluidos testigos en el extranjero, lo que requiere más tiempo para su adecuada preparación.

La actriz también cuestionó la afirmación de Pitt sobre no poder disfrutar de la propiedad, al asegurar que no existe evidencia de que el proceso legal haya afectado su uso de la mansión.

El origen del conflicto

La batalla legal se remonta a 2021, cuando Jolie vendió su participación del 50 % en Château Miraval a un grupo vinculado al empresario Yuri Shefler, relacionado con la marca Stoli.

Pitt sostiene que esta operación violó un acuerdo previo entre ambos que establecía que ninguna de las partes podía vender sin el consentimiento de la otra.

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Por ello, inició una demanda en 2022 en la que reclama daños económicos y busca revertir la transacción.

Jolie, en contraste, ha argumentado que no estaba obligada a obtener su aprobación, especialmente después de que fracasaran las negociaciones para que él adquiriera su parte.

Aunque el divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie se formalizó en diciembre de 2024, la disputa por el viñedo continúa como un proceso independiente.

En los últimos años, el caso ha sumado diversas resoluciones judiciales, algunas favorables a Pitt, incluyendo órdenes para que Jolie entregue comunicaciones privadas relacionadas con la venta de su participación.

 


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